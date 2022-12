Ein fruchtiges Biermischgetränk mit Energykick, ein Milchshake mit Speck-Aroma oder Burgerbrötchen aus Reis – die Variationen auf dem Lebensmittelmarkt werden immer skurriler. Nun sorgte ein Hamburger Twitter-Nutzer dafür, dass auch Dr. Oetker nachzieht und eine außergewöhnliche Pizza auf den Markt bringt. Doch was sagen eigentlich Experten zu diesen Würg-oder-Wahnsinn-Experimenten? Die MOPO hat mit einem gesprochen.

Ein krosser, brauner Teig, belegt mit Spinat und Käse – klingt erstmal nach einer normalen Pizza. Doch ein weiterer Belag macht das neue Produkt von Dr. Oetker äußerst gewöhnungsbedürftig: Fischstäbchen von Käpt’n Iglo. Würg oder Wahnsinn?

Hamburger forderte via Twitter eine Fischstäbchen-Pizza

Ursprünglich stammt die Idee der Fischstäbchen-Pizza von Hamburger Twitter-User „Stullen-Andreas“. Der forderte im November 2018, dass Dr. Oetker eine Tiefkühlpizza mit Fischstäbchen auf den Markt bringt. Der Tweet bekam schnell große Aufmerksamkeit. 2020 griff Dr. Oetker die Idee auf und kündigte die Pizza an – als Aprilscherz. Fans waren enttäuscht. Dieses Mal aber meint das Unternehmen es ernst und bringt die Fischstäbchenpizza tatsächlich in die Supermärkte. Am 1. April, was angeblich nichts bedeuten soll.

Es ist wahr. Ab dem 01.04. ist die #Fischstäbchenpizza (links im Bild), belegt mit Original Käpt’n @igloDeutschland Fischstäbchen, als limitierte Edition im Handel erhältlich. Kein Scherz, versprochen. Teilt die frohe Kunde. pic.twitter.com/G4KI2hrcoS — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) February 16, 2022

In den Kommentaren unter dem Tweet schreibt ein Nutzer: „Ich bin nicht sicher, ob das gute oder schlechte Nachrichten sind“. Ein anderer schreibt: „Auf dem Bild sieht’s geil aus“. Koral Elci, Hamburger Gastronom und Chef von „Kitchen Guerilla“, hat eine ganz klare Meinung zur Fischstäbchen-Pizza und zu seltsamen Lebensmittelkombinationen auf dem deutschen Markt.

Hamburger Gastronom über skurrile Pizza: „Mein Geschmack ist das nicht“

„Ich bin wirklich ein Pizzaliebhaber, aber Fischstäbchen oben drauf? Mein Geschmack ist das nicht“, so der Gastronom. „Ich verstehe außerdem aus ökologischer Sicht nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Fischstäbchen auf eine Pizza zu legen, während die Fischbestände eigentlich unantastbar gemacht werden sollten“.

Bei der Fast-Food-Kette „Five Guys“ auf der Reeperbahn bekommt der durstige Hamburger ein sehr gewöhnungsbedürftiges Getränk. Die amerikanische Burgerbude hat einen Bacon-Milchshake auf der Speisekarte. Ein Milchgetränk, dass nach gebratenem Speck schmecken soll.

Patrick Sun Für 5,95 Euro bekommt man bei „Five Guys“ in Hamburg einen Milchshake mit Schinkengeschmack. Für 5,95 Euro bekommt man bei „Five Guys“ in Hamburg einen Milchshake mit Schinkengeschmack.

„Diese ganzen komischen Kombinationen, die es mittlerweile in Deutschland gibt, erinnern eher an Supermärkte in Amerika. Das hat mit Genuss nichts zutun“, sagt Gastronom Elci. „Natürlich arbeitet man in der Sterneküche auch mit verrückten Kombinationen, aber das muss am Ende alles Sinn ergeben. Sowas wie Bacon-Milchshakes oder Pizza und Fischstäbchen zu kombinieren, ergibt für mich geschmacklich keinen Sinn. Das soll nur Aufmerksamkeit generieren“.

Zuletzt hat auch die Hamburger „Astra“ Brauerei auf Skurrilität gesetzt. Das alkoholfreie, fruchtige Energy-Biermischgetränk„Granate Energy“ ist seit wenigen Wochen auf dem Markt. „Wenn wir mit ‚Astra‘ etwas alkoholfreies machen, dann ist es auf jeden Fall etwas, das es so noch nicht gab“, so Svenja Wohlers, Senior Brand Managerin bei „Astra“.

Florian Quandt Das neue „Astra“ ist alkoholfrei und erinnert mehr an eine Limonade als an ein Bier. Das neue „Astra“ ist alkoholfrei und erinnert mehr an eine Limonade als an ein Bier.

Eines ist klar: Aufmerksamkeit bekommen diese verrückten Produkte allemal. Ob es denn tatsächlich schmeckt, ist eine andere Sache. Der Experte lehnt die skurrilen Variationen klar ab, aber vielleicht gibt es da draußen ja Geschmacksnerven, die auf Milch mit Speckgeschmack stehen. Kann ja sein.