Singles aufgepasst: Neue App macht Schluss mit Online-Dating Frust!

Eine neue smarte App mischt den Online-Dating Markt jetzt richtig auf: Die Video Dating App fatchd verspricht ihren Nutzern Partner zu finden, die wirklich zu ihnen passen – in Sekunden, ganz ohne swipen und ohne texten. Möglich ist das mit Hilfe einer einzigartigen künstlichen Intelligenz und Video Speed-Dating Funktionen. Dabei erhalten MOPO-Leser exklusiv die Möglichkeit, an einem Video-Upload Wettbewerb teilzunehmen und den Titel Hamburgs kreativster Single zu gewinnen. Mehr dazu im Artikel.

Bereits vor Corona haben viele Hamburger Singles online nach einem Partner gesucht. Die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen haben diesen Trend weiterhin verstärkt. Viele fühlten sich einsam und die Möglichkeiten offline Menschen kennenzulernen, bestenfalls sogar romantische Beziehung aufzubauen, waren sehr beschränkt. Kein Wunder also, dass Dating Apps Hochsaison haben und Hamburgs einsame Herzen große Hoffnungen in sie und ihren schier unendlichen Pool an Singles setzen.

Die große Anzahl an verfügbaren Matches ist jedoch eines der Hauptprobleme von Dating Apps und kostet die User Unmengen an Zeit und verschwendete Liebesmühe. So ist der Weg zum Date oft langwierig. Nutzer klicken und tippen sich auf der Suche nach dem passenden Gegenüber beim Swipen und Texten die Finger wund.

Neue Dating App fatchd wills richten und startet exklusiv in Hamburg

Eine neue Online Video Dating App aus Hamburg will dem nun ein Ende setzen. fatchd bricht beinahe alle Prinzipien anderer Online-Dating Anbieter. Hier müssen Nutzer potentielle Partner nicht aktiv suchen, sondern sie werden gematcht. Nie wieder schlechte Matches und eine ganz neue Online-Dating Erfahrung: Echter, schneller, spannender, und vor allem erfolgreicher.

Und so soll es funktionieren: Mithilfe einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz (KI) findet die App innerhalb von Sekunden aus tausenden potentiellen Matches genau diejenigen, die wirklich zu einem Nutzer passen. Mit einem Matching-Score zwischen 0 und 100 % zeigt die App, wie gut der User in Hinblick auf die fünf essentiellen Lebensbereiche Freizeit, Lebensstil, Beziehungen, Interessen und Werte mit dem jeweiligen Gegenüber zusammenpasst.

Kein Texten, kein Swipen, reine Video-Kommunikation

Noch eine weitere Sache macht Online-Dating mit fatchd smart und einzigartig: Die Dating App setzt auf einen “Video-Only” Ansatz, ohne Profiltexte und ohne Text-Messenger. Stattdessen gibt fatchd jedem Nutzer die Möglichkeit, sich in einem kurzen Video vorzustellen. Das sorgt ganz nebenbei auch dafür, dass Fake-Profile und oberflächliche Selbstdarsteller es sehr schwer auf der Plattform haben.

Ist ein passendes Match gefunden und ausgewählt, kann der Nutzer seinem Gegenüber einen sogenannten Lovebird senden, um auf sich aufmerksam zu machen. Oder direkt per Video-Call ein knackiges 3-minütiges Video Speed-Date starten. So verkürzt fatchd die Zeit bis zum ersten Date signifikant. Das Dating kann bereits in unter einer Minute nach App-Installation beginnen.

“Dating mit fatchd ist viel näher am echten Leben, als wir es vom Online-Dating gewohnt sind”, sagt Martin Dräger, der Geschäftsführer von fatchd. “Wenn ich unterwegs, beim Sport oder bei Freunden jemanden kennenlerne, dann ist das live, ohne Zeitverzögerung, Sicherheitsnetz oder die Möglichkeit, mich zu verstecken. Unser Video Speed-Call ist dem so ähnlich, wie es beim Online-Dating überhaupt möglich ist. Und dieser kleine Nervenkitzel sorgt dafür, dass es erst richtig Spaß macht. Außerdem ist die zwischenmenschliche Interaktion viel authentischer und ich kann so viel schneller und besser einschätzen, ob mir jemand wirklich gefällt und ob wir harmonieren. Diese direkte Erfahrung habe ich beim klassischen Online-Dating mit Chat-Nachrichten und Profiltexten nicht.”

Mache mit beim Gewinnspiel und erhalte exklusiv Zugang zur fatchd Beta-Version

Sichere dir jetzt deinen exklusiven MOPO Invite-Code und damit einen von nur 1.000 Beta-Zugängen. Lade anschließend die App herunter, registriere dich und sei eine/r der Ersten mit exklusivem Zugang zu Hamburgs neuer smarten Dating App.

Unter allen Beta-Testern suchen MOPO und fatchd außerdem Hamburgs kreativste Singles. Kreiere ein Vorstellungsvideo für die fatchd App, das dich von deiner persönlichsten, verrücktesten oder spannendsten Seite zeigt und andere Singles davon überzeugt, dass sie genau dich kennenlernen sollten. Lass deiner Kreativität freien Lauf und beweise dich als Hamburgs kreativster Single.

Die drei Gewinnerinnen und Gewinner werden auf MOPO.de und auf unseren Social Media Profilen veröffentlicht. Sie können sich außerdem auf Gewinne in Höhe von 1.000 Euro für den ersten Platz, 500 Euro für den zweiten und 250 Euro für den dritten Rang freuen.

Alles was du dafür tun musst, ist dir einen Beta-Zugang zu sichern und bis zum XX. September ein aussagekräftiges, kreatives Vorstellungsvideo in der fatchd App hochzuladen.