Silvester in Hamburg: Der Telemichel wird zum Feuerwerksturm

Die großen Silvester-Feuerwerke müssen in diesem Jahr zwar coronabedingt ausfallen, für alle Fans der bunten Raketen wird es aber einen kleinen Trost geben: Als Highlight zum Jahreswechsel soll das höchste Gebäude der Stadt in bunte Farben getaucht werden und zusätzlich Neujahrsgrüße aussenden.

Das Zünden von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel ist wegen Corona verboten, sodass die Hamburger auf die großen Feuerwerke am Hafen und rund um die Außenalster verzichten müssen. Dafür soll der Hamburger Fernsehturm – liebevoll Telemichel genannt – jetzt zum Silvester-Highlight werden.

Hamburg: Telemichel soll an Silvester wie ein Feuerwerk erstrahlen

Wie die Deutsche Funkturm GmbH mitteilte, wird sie ab Anbruch der Dunkelheit bis in die frühen Morgenstunden „ein digitales Feuerwerk als bewegte Lichtinstallation auf den Turm“ projizieren. Durch eine „energieeffiziente LED-Beleuchtung“ – Feinstaub- und CO2-neutral – werde der Telemichel in magentafarbenes Licht getaucht, zudem werden „lebhafte Animationen“ ein digitales Feuerwerk simulieren. Auch Neujahrsgrüße werde der Telemichel mithilfe von großen Buchstaben von der ehemaligen Besucherplattform in 130 Metern Höhe senden.

„Corona-bedingt fallen die großen Feuerwerke zum Jahreswechsel aus, deshalb wird nun der Telemichel den Himmel der Hamburger Silvesternacht bunt erleuchten“, erklärt Bruno Jacobfeuerborn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Funkturm GmbH. „Mit 279 Metern ist der Telemichel das höchste Gebäude in Hamburg und von vielen Teilen der Stadt aus gut sichtbar. Dadurch ist er im wahrsten Sinne des Wortes das ‚Highlight‘ an Silvester.“