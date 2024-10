Siedlung im Hamburger Norden: Hier entstehen jetzt viele neue Wohnungen

Die Wulffsche Siedlung im Stadtteil Langenhorn bekommt bald Zuwachs, das Quartier wird nachverdichtet. Nach einer mehrjährigen Planungszeit wurde am Mittwoch Richtfest für 79 neue Wohnungen gefeiert.

Die Siedlung am Wullfsgrund im Norden Hamburgs gibt es bereits seit den 1950er-Jahren. Nun stehen Veränderungen an, der Eigentümer will das Quartier durch Abriss und Neubau modernisieren. Zwei Gebäude aus dem Altbestand wurden bereits im September vergangenen Jahres abgerissen.

Langenhorn: Wulffsche Siedlung wird nachverdichtet

Neu hinzu kommen bis Herbst 2025 zunächst drei Häuser mit 79 Wohnungen, die die „GWG-Gruppe“ bauen will. Das Unternehmen hat die Siedlung im Jahr 2010 gekauft und plant, rund 35 Millionen Euro in das Projekt zu investieren.

Die neuen Wohnungen sollen barrierefrei sein und über zwei bis fünf Zimmer verfügen. 15 davon werden Sozialwohnungen mit einer Bindungsdauer von 30 Jahren sein. Die „GWG-Gruppe“ strebt nach eigenen Angaben eine DGNB-Zertifizierung im „Gold-Standard“ an. Das bedeutet: Wärmepumpen, Photovoltaik und Batteriespeicher für eine weitgehend emissionsfreie Energieversorgung.

Weitere Wohnungen sollen hinzukommen

„Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertigen Lebensraum nachhaltig und sozialverträglich zur Verfügung zu stellen“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Engelhardt. Die geförderten Wohnungen sollen für sieben Euro, die übrigen Wohnungen für 16 Euro pro Quadratmeter angeboten werden.

In einem zweiten Schritt will das Unternehmen bis Ende 2028 50 weitere Wohnungen bauen. Dies betrifft den Bauabschnitt zwischen der Langenhorner Chaussee, Tarfenbööm und Wulffsgrund. (mp)