„Richtig realisiert habe ich es erst ein paar Tage später”, sagt Dahms über den Tag ihrer Freisprechung im Januar. So nennen Handwerker den Abschluss der Ausbildungszeit. „Als Frau im Handwerk sind am Anfang viele skeptisch und man muss sich beweisen. Es allen zeigen zu können, das war mein Traum.”

„Echt? Nein!”, diese Reaktion hört Melissa Dahms oft, wenn sie erzählt, was sie beruflich macht. Die 25-jährige Hamburgerin hat dieses Jahr unter allen KfZ-Azubis der Stadt den besten Abschluss hingelegt. Die MOPO hat mit ihr darüber gesprochen, warum sie nach dem Abi in die Werkstatt wollte und wie sie sich in der Männerdomäne durchsetzt.

„Echt? Nein!”, diese Reaktion hört Melissa Dahms oft, wenn sie erzählt, was sie beruflich macht. Die 25-jährige Hamburgerin hat dieses Jahr unter allen KfZ-Azubis der Stadt den besten Abschluss hingelegt. Die MOPO hat mit ihr darüber gesprochen, warum sie nach dem Abi in die Werkstatt wollte und wie sie sich in der Männerdomäne durchsetzt.

„Richtig realisiert habe ich es erst ein paar Tage später”, sagt Dahms über den Tag ihrer Freisprechung im Januar. So nennen Handwerker den Abschluss der Ausbildungszeit. „Als Frau im Handwerk sind am Anfang viele skeptisch und man muss sich beweisen. Es allen zeigen zu können, das war mein Traum.”

Autowerkstätten sind weiterhin eine Männerdomäne, das belegen aktuelle Zahlen der Handwerkskammer Hamburg. Von 342 geschlossenen Ausbildungsverträgen im Jahr 2023 entfielen gerade einmal 20 Verträge auf weibliche Azubis – nicht einmal sechs Prozent.

Hamburgerin Melissa beste Kfz-Auszubildende

Dahms begeisterte sich schon als Kind für Technik. Mit dem Vater wartete und reparierte sie das Familienauto. Während der Schulzeit macht sie ein Praktikum in einem Kindergarten, testet ihr Können in einer Werkstatt. Den Eltern ist nur wichtig, dass die Tochter den Schulabschluss macht. „Ich wollte erstmal Abitur machen, um mir alle Optionen offen zu halten“, sagt Dahms.

Nach dem Abi im Jahr 2019 hat sie genug vom Büffeln und geht auf Reisen. Dahms baut einen alten Campingbus aus und fährt allein mit ihrem Australian Shepherd durch Europa. „Ich dachte, dann hält mich keiner auf”, sagt sie. Ein halbes Jahr ist die junge Frau unterwegs: Italien, Frankreich, Spanien, Portugal – dann bricht die Corona-Pandemie aus.

Melissa Dahms ist mit einem selbst ausgebauten Campingbus durch Europa gefahren. privat/hfr Melissa Dahms ist mit einem selbst ausgebauten Campingbus durch Europa gefahren.

Sie will zurück in die Heimat fahren, doch Spanien schließt die Grenzen. „Den ganzen Tag lang bin ich Schleichwege gefahren und habe nach einem Überweg gesucht. Dann habe ich gesehen, wie ein VW-Bulli einfach rübergefahren ist und bin schnell hinterher.” Sie schafft es zurück.

Als Frau im Kfz-Handwerk: „Man darf nicht einknicken”

Weil der Abiturientin die Arbeit an dem Campingbus sehr gefallen hat, beschließt sie sich auf einen Platz als KfZ-Mechatronikerin zu bewerben. „Ich wollte etwas Praktisches machen. Raus aus dem Moment, wo man nur zuhört und lernt.” Sie schreibt genau eine Bewerbung und die direkt an die Porsche-Niederlassung an der Lübecker Straße „Wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich etwas Anderes gemacht”, sagt sie. „Ich liebe diese Autos.”

Auch in der Ausbildung sucht sie sich ihren eigenen Weg. „Es gibt Situationen, da ist ein Teil mal zu schwer oder ein Regal zu hoch, aber irgendwann weiß man sich zu helfen und findet das passende Werkzeug.” In der Porsche-Niederlassung arbeitet derzeit neben Dahms eine weitere Frau, ebenfalls eine junge Auszubildende.

Melissa Dahms (25) hat den besten Ausbildungsabschluss unter allen Kfz-Mechatronikern in Hamburg hingelegt. Florian Quandt Melissa Dahms (25) hat den besten Ausbildungsabschluss unter allen Kfz-Mechatronikern in Hamburg hingelegt.

„Ich glaube man muss einfach seinem inneren Gefühl folgen. Man sollte das, was man sich wünscht, auch versuchen zu machen und nicht auf das hören, was die Gesellschaft einem sagt”, findet Dahms. Der Ton in der Werkstatt sei zwar manchmal rau, aber auf die „Jungs” lässt sie nichts kommen. „Die haben mir immer geholfen”, sagt sie. „Man darf eben nicht einknicken und muss seinen Standpunkt vertreten.”

Melissa Dahms bricht gern mit Klischees

Mit Kunden hat sie bei der Arbeit wenig Kontakt, dafür sind die Kundenberater zuständig. Manchmal amüsieren Dahms aber die Blicke, wenn sie ein Auto reinfährt. „Da erwarten viele einen bulligen Kerl und dann bin ich da.” Die 25-Jährige hat Spaß daran, mit Klischees zu brechen, etwa wenn sie Freundinnen dabei hilft, ein Auto zu kaufen: „Die Händler denken oft, da kommen zwei junge Girls, die keine Ahnung haben – und dann drücken wir den Preis.”

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Luxus-Oldtimer: Allein die Wischerblätter kosten 3000 Euro

In ihrer Freizeit fährt die 25-jährige zur Entspannung gern Motorrad oder geht Joggen. Momentan trainiert Dahms für einen Halbmarathon. Ob sie sich als ehrgeizig bezeichnen würde? „Wenn ich etwas wirklich will, dann arbeite ich dafür, dass es in Erfüllung geht“, sagt sie.

Beruflich sieht sie sich nicht ihr ganzes Leben lang in der Werkstatt. „Da ich jetzt das technische Wissen im Hintergrund habe, kann ich zum Beispiel auch Kundenberaterin oder staatliche geprüfte Technikerin werden und in die Entwicklung gehen.“