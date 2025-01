Sie wollen das Rauchen aufgeben? Unsere Experten sagen Ihnen, wie. Rufen Sie an!

Sie haben sich zu Silvester fest vorgenommen, das Rauchen endlich aufzugeben? Sie sind auf der Suche nach der besten Entwöhnungsmethode, nach Hilfsmitteln, nach einem guten Coaching? Dann kommt die MOPO-Telefonaktion zum Thema Rauchen, die wir Donnerstag, den 2. Januar von 16 bis 18 Uhr veranstalten, für Sie genau richtig.

Rauchen schädigt nahezu jedes Organ des Körpers. Nikotin ist der wichtigste vermeidbare Risikofaktor beispielsweise für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, Krebs und Diabetes. Zigarettenkonsum schädigt die Augen, das Gebiss, den Verdauungstrakt sowie das Skelett, führt zu Erektionsstörungen und schränkt die Fruchtbarkeit ein. Im Vergleich zu Nichtrauchern haben Raucher ein doppelt so hohes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden.

Rufen Sie zwischen 16 und 18 Uhr kostenfrei an: Tel. (0800) 8313131

Während der MOPO-Telefonaktion nimmt sich das erfahrene Experten-Team viel Zeit für Gespräche. Die Mitarbeiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erörtern mit jedem Anrufer ganz individuell, wie er Nichtraucher werden kann. Auf alle Fragen gibt es Antworten. Zum Beispiel: Welche Methoden der Entwöhnung haben sich bewährt? Kann man sich auf den Rauchstopp vorbereiten? Was tun, wenn die Lust auf die Zigarette übermächtig wird? Wie verhält man sich bei einem Rückfall? Wie verhindert man übermäßiges Zunehmen? Wie kann man Partner, Sohn oder Vater zum Rauchstopp motivieren?

Wer jahrzehntelang geraucht hat, es dann aber schafft, davon loszukommen, fühlt sich endlich wieder frei. Jacob Lund via Canva Wer jahrzehntelang geraucht hat, es dann aber schafft, davon loszukommen, fühlt sich endlich wieder frei.

Auf Wunsch erhalten die Anrufer nach der Aktion kostenlos das Rauchfrei-Start-Paket per Post zugeschickt. Darin: Lutschpastillen, ein witziger Kalender für die ersten 100 rauchfreien Tage und weiteres Info-Material. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich die Anrufer in den ersten Wochen der Entwöhnung vom Beratungsteam telefonisch zum Nulltarif begleiten lassen.

Machen Sie also von der MOPO-Telefonaktion Gebrauch und rufen Sie an: Die Telefone sind am 2. Januar von 16 bis 18 Uhr unter (0800) 8313131 geschaltet (kostenfrei auch aus dem Mobilfunknetz).