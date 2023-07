Sie suchten drei Räuber: Polizei kracht bei Einsatz gegen Poller

Sie waren mitten im Einsatz – als es plötzlich knallte: Ein Streifenwagen der Polizei krachte am Montagvormittag gegen einen Poller. Die Beamten waren hinter drei Räubern her.

Am Montagvormittag waren die Polizisten des Kommissariats 14 mit Sonderrechten in Hamburg unterwegs: Nach einem Raub in der HafenCity fahndeten sie nach insgesamt drei Tätern, heißt es von einer Sprecherin der Polizei.

Hamburg: Polizeiwagen kollidiert mit Poller – keine Verletzten

Gegen 11.13 Uhr kam es dann an der Poggenmühle bei der Ericusspitze (Altstadt) zu dem Verkehrsunfall. Der Streifenwagen kollidierte mit einem Poller – es entstand ein Sachschaden.

Die Beamten blieben unverletzt. Die Polizei war insgesamt mit sieben Streifenwagen im Einsatz. Die Täter konnten nicht gefasst werden.