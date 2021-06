Sie stand nackt vor ihr: Albtraum! Nathalie Volk hat eine Stalkerin

Ein echter Albtraum: Ex-GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk (23) wurde von einer Stalkerin verfolgt! Für ihr Studium lebt die Liebste von Hamburger Multimillionär Frank Otto (62) meist in den USA. Dort habe eine Frau sie wochenlang gestalkt und sich sogar vor ihr nackig gemacht.

Aufgrund der Corona-Krise erholt sich Nathalie Volk momentan von dem Schrecken in der Otto-Villa an der Alster, wie „Bild“ berichtet. Die 23-Jährige habe ihre Stalkerin bei einer Uni-Veranstaltung in den USA kennengelernt. Sie hätten Nummern ausgetauscht, doch schon beim zweiten Treffen sei die Frau aufdringlich geworden.

Stalkerin belästigt Nathalie Volk über Wochen

Alles begann damit, dass die beiden Frauen eine Pizzeria besuchen wollten. Auf dem Weg dorthin habe es angefangen zu regnen und die beiden hätten beschlossen, sich zu Hause eine Pizza zu bestellen. Sie hätten dazu einen Film geschaut, dann sei die Frau im Bad verschwunden. Sie kam „komplett nackt wieder“, so Volk in der Tageszeitung. Daraufhin habe sie die Frau gebeten zu gehen. Der Horror ging aber wohl erst richtig los.

Die Stalkerin sei vor ihrem Haus aufgetaucht und soll einen Uni-Professor gebeten haben, Nathalie Volk Liebesbriefe und selbst gemalte Porträts zu geben. „Ich habe ihr deutlich gesagt, dass ich nie mit einer Frau zusammen sein kann, weil ich heterosexuell bin, und mit der Polizei gedroht“, so Volk in der „Bild“. Nun hoffe sie, dass die Situation nach ihrer Rückkehr in die USA ein Ende haben wird. (mp)