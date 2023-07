Ganz Hamburg feiert seine Gastro-Szene – so lässt sich das Motto des „Open Mouth“ wohl am besten zusammenfassen. Hamburgs erstes Food-Festival soll vom 14. bis 18. September an verschiedenen Orten steigen. Restaurants, Bars und lokale Hersteller gestalten das Programm mit – alles möglichst nachhaltig. Die Macher stellten Montag ihr Konzept vor: Was sie genau planen, was die Gäste wo erwartet.

Ganz Hamburg feiert seine Gastro-Szene – so lässt sich das Motto des „Open Mouth“ wohl am besten zusammenfassen. Hamburgs erstes Food-Festival soll vom 14. bis 18. September an verschiedenen Orten steigen. Restaurants, Bars und lokale Hersteller gestalten das Programm mit – alles möglichst nachhaltig. Die Macher stellten Montag ihr Konzept vor: Was sie genau planen, was die Gäste wo erwartet.

In der Gleishalle im Oberhafenquartier stellten die Veranstalter ihre Festival-Pläne am Montag vor. „Hamburg ist eine Stadt für Foodies“, sagt Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH. „Sie braucht sich gastronomisch hinter Städten wie Kopenhagen, Kapstadt oder Lima nicht zu verstecken.“

Die Tourismus GmbH hatte die Idee zu dem Festival. Die Agenturen „Tellerrand Consulting“ und „Blood Actvertising“ kümmern sich nun um die Umsetzung. Erst im Mai seien die konkreten Planungen gestartet.

„Es ist ein sportlicher Zeitplan“, sagt Patrick Rüther, Gastro-Profi und „Tellerrand Consulting“-Chef. Das Programm werde erst noch fertig gestellt, Gastronomen und lokale Hersteller können sich noch melden und mitmachen. Restaurants können während des Festivals zum Beispiel Gäste in ihre Küche schauen lassen, sie durch ihren Weinkeller führen oder einen lokalen Lieferanten zu einem Vortrag einladen.

Außerdem können Gastronomen an den Festival-Tagen einen so genannten „Good Food Dish“ anbieten – also ein Gericht, das möglichst nachhaltig hergestellt wurde. Dafür müssen sie vier von zehn ökologischen Kriterien erfüllen, wie erhöhter Tierwohlstand, fairer Handel oder Ökostrom.

Einer, der beim Festival mitmacht, ist Thomas Sampl, Inhaber der „Hobenköök“. „Wir kochen an diesen Tagen nur Hamburger Gerichte, nach ursprünglichem Rezept, aber auch modern. Leber gibt es zum Beispiel auch in einer veganen Variante aus Riesen-Champignons.“

Zudem bietet Sampl Stadtrundfahrten an, bei denen Käse, Wurst und Dips aus der Region gereicht werden. Das Veranstaltungsareal im Oberhafenquartier wird quasi die Festival-„Zentrale“.

Auch die Restaurants „Wolfs Junge“, „Zeik“, „Hygge Brasserie und Bar“ sind im Programm schon mit dabei. Es sollen auch andere Food-Events an den Festival-Tagen in Hamburg stattfinden – wie das „Green Food Festival“, bei dem sich landwirtschaftliche Vorzeigebetriebe präsentieren, und die „Hamburg Beer Week“.

Einige Programmpunkte sind kostenlos, für andere müssen die Gäste Tickets kaufen. Das genaue Programm ist in den kommen Wochen unter www.openmouth.hamburg zu finden.