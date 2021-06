Sie kämpft gegen falsche Schönheitsideale: Das ist die neue „Miss Hamburg“

Die neue Miss Hamburg 2021: Julia Kremer (31). Foto: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG Die neue Miss Hamburg 2021: Julia Kremer (31). MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG Foto:

Sie ist die neue „Miss Hamburg“: Julia Kremer (31) konnte die Fachjury überzeugen und zieht damit für die Stadt in das „Miss Germany“-Finale am 27. Februar 2021 in der Europapark-Arena im baden-württembergischen Rust ein.

Bundesweit gingen in diesem Jahr mehr als 15.000 Bewerbungen für den Titel „Miss Germany“ ein. Gut auszusehen alleine reicht jedoch nicht: Bei den Challenges, mit denen sich die Kandidatinnen jeweils für die nächste Runde qualifizierten, stand auch die Persönlichkeit im Fokus.

Sie setzt sich für „Body Positivity“ ein: Das ist die neue Miss Hamburg

Durchgesetzt hat sich am Ende Julia Kremer, die damit die vorherige Miss Hamburg Anastasia Masalis abgelöst hat. Die Hamburgerin Kremer arbeitet als Kreativ-Konzepterin und Content Creator und macht sich für die Themen „Body Positivity“ – also eine positive Einstellung zum Körper, ohne unrealistsichen Schönheitsidealen nachzueifern – sowie Akzeptanz stark.

Für Kremer und die 15 weiteren Finalistinnen aus den anderen Bundesländern geht es nun vom 11. bis zum 26. Februar 2021 ins Personality Camp im Europapark. Am 27. Februar entscheidet die Jury im großen Finale schließlich, wer die neue „Miss Germany 2021“ wird. (mhö)