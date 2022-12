Shoppinggutscheine für das Designer Outlet Neumünster

Zwei Gewinner können sich auf Einkaufsguthaben im Wert von je 250 Euro freuen.

Hier schlagen Modeherzen höher: Das McArthurGlen Designer Outlet Neumünster – nur 30 Minuten von Hamburg entfernt – steht für einen einzigartigen Mix an Fashion-, Lifestyle- und Luxus-Marken. Gerade zu Weihnachten ist das Center der perfekte Ort, um sich in besinnlicher Atmosphäre auf die Weihnachtszeit einzustimmen und sich von dem festlich dekorierten Center verzaubern zu lassen. Dafür können Sie heute zwei Einkaufsgutscheine im Wert von je 250 Euro gewinnen. Vergessen Sie außerdem auch nicht, für die Reise der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg anzurufen.

Das vielfältige Angebot der über 120 Stores bietet jedem Weihnachtsshopper die Möglichkeit, entspannt die passenden Geschenke für Familie und Freunde zu finden. Von international bekannten Designermarken wie Furla und Aigner, über Sportbekleidung bei Adidas und Nike bis hin zu funkelnden Accessoires bei Swarovski und Wohlfühlmomente für zu Hause bei Rituals oder L’Occitane – im Designer Outlet Neumünster lässt sich für jeden Geschmack etwas finden.

Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von zwei Shoppinggutscheinen im Wert von jeweils 250 Euro für das Designer Outlet Neumünster und machen Sie sich auf die Suche nach den perfekten Geschenken oder einem aufregenden Weihnachtslook.

Fashion-Fans aufgepasst! Vom 14. bis 17. Dezember 2022 finden im Designer Outlet Neumünster die Fashion Shopping Days statt. Freuen Sie sich auf noch mehr Extra-Rabatte auf den Outletpreis. Und auch beim Last Minute Christmas Shopping vom 19. bis 24. Dezember 2022 gibt es Angebote mit bis zu 50% auf den Preis im Outlet.

Gewinnspielfrage: Wann finden die Fashion Shopping Days statt?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 05.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb