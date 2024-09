Shoppen und Strom tanken: Großer Ladepark über den Dächern Hamburgs eröffnet

Erst vergangene Woche wurde das neue Konzept für das „Tech Village Hamburg“ im ehemaligen Saturn vorgestellt. Mit sogenannten „Experience-Zonen“ und einem Gaming-Bereich namens „Xperion“ sollen die Kunden wieder in das Gebäude in der Mönckebergstraße gelockt werden. Doch auch auf dem Dach gibt es eine technische Neuerung.

Parkplätze in der Innenstadt sind knapp. Fahrer eines Elektrowagens haben noch schlechtere Karten – besonders, wenn sich der Akkustand dem Ende zuneigt. Das soll sich ändern.

In der Mönckebergstraße 1 steht ab sofort ein Ladepark zur Verfügung. Ganz oben, auf dem 7. Stock des Parkdecks, können Elektrowagen zu den regulären Öffnungszeiten geladen werden.

Ladestationen für Elektroautos in der Hamburger Innenstadt

Das Energieunternehmen E.ON hat zehn Ladepunkte mit 50 Kilowatt Leistung und acht Ladepunkte mit 150 Kilowatt Ladeleistung errichtet.

„Das Laden des E-Autos sollte nahtlos in den Alltag passen. Das können wir E-Autofahrerinnen und -fahrern in Hamburg mit unserem neuen Ladepark im MediaMarkt Parkhaus ermöglichen“, so Ludolf von Maltzan, von E.ON Drive Infrastructure. (mp)