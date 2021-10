Weil er mit der Leistung nicht zufrieden war: Am Dienstagabend entwickelte sich eine Massenschlägerei vor und in einem Bordell am Hammer Deich in Hamburg-Hamm. Anlass soll ein Freier (26) gewesen sein, der angeblich den vereinbarten Geldbetrag nicht an die Sexworkerin bezahlen wollte.

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass die Sexworkerin die Wirtschafter und Zuhälter zur Hilfe rief, als ihr Freier sich weigerte, die erbrachte Leistung zu zahlen.

Sexworkerin geprellt: 26-Jähriger verweigert Bezahlung im Puff

Der 26-jährige Freier, der nach Angaben des Polizeilagedienstes nicht zufrieden mit der erbrachten Leistung war und deswegen eine Zahlung verweigerte, organisierte sich daraufhin ebenfalls Unterstützung. Und so gingen dann die Gruppen – prügelnd – aufeinander los.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Polizeilagedienst gab gegenüber der MOPO an, dass über 20 Personen an der Schlägerei beteiligt waren. Als die Beamt:innen eintrafen, seien aber einige Beteiligte geflüchtet. 15 Personen konnten am Ende festgestellt und kontrolliert werden. Einige wiesen durch die Prügelei leichte Verletzungen auf, ins Krankenhaus musste aber niemand, so die Polizei.

Schlägerei vor Bordell: Hells Angels, kaputte Autoscheiben und Rauchmelder

Der Reporter vor Ort berichtete zudem, dass unter den kontrollierten Männern aus dem Bordell und dessen Umfeld ausschließlich polizeibekannte Leute aus dem Rotlichtmileu, darunter auch einige mit Bezug zu den Hells Angels, waren. Auch standen auf der Straße mehrere Autos mit eingeschlagenen Scheiben und aufgerissenen Heckklappen. Darunter ein Caddy, der Rauchmelder geladen hatte, von denen dann auch einige auf der Straße verteilt lagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Menschenhandel! Mit Hotel-Job gelockt – im Bordell gelandet

Festnahmen gab es an dem Abend keine. (cnz)