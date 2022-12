Der Autor

Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Kampstraße 38) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An den Mord vor 45 Jahren erinnert er sich: „Ich war damals 18 Jahre alt und erst seit ein paar Monaten Fotograf in der Polizeiredaktion der MOPO. Als ich jetzt das Archivmaterial für diesen Mordfall sichtete, erschauderte ich. Was für ein entsetzliches Verbrechen. Doch damals machte ich ungerührt meinen Job. Das war vermutlich meine Art, solche Schicksale nicht an mich heranzulassen.“