In der Lüneburger Straße, der Haupteinkaufsmeile im Hamburger Süden, klafft auf Höhe der Hausnummer 5 eine große Lücke. Doch damit soll bald Schluss sein. Ein Investor lässt dort in Laufnähe zur Technischen Universität (TU) 88 sogenannte „Serviced Apartments“ errichten. Was steckt dahinter, wer soll diese nutzen und vor allem: Wie viel kostet das dann eigentlich?