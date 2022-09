Als Vannesa A. damit beauftragt wurde, die Krankenkassenkarte der 94-jährigen K. im Pflegeheim zu holen, soll sie im Portemonnaie zusätzlich die EC-Karte inklusive Pin gefunden haben. Innerhalb weniger Wochen wurden dann 13.510 Euro in bar vom Konto abgehoben . Am Freitag musste sie sich vor dem Landgericht verantworten – und brach in Tränen aus.

„Es tut mir unglaublich leid, ich schäme mich so sehr.“ Während die Verteidigerin das Geständnis der Angeklagten verliest, schaut Vanessa A. auf ihre verknoteten Hände. Sie selbst konnte es laut Aussage der Verteidigerin nicht vortragen, da sie das Ganze zu sehr aufwühle.

Hamburg: Pflegerin wegen Diebstahls vor Gericht

Wie die 30-Jährige gestand, hob sie das Bargeld zwischen Mitte April und Anfang Mai 2019 ab. Angeklagt wird sie wegen Diebstahls und gewerbsmäßigen Computerbetrugs.

Auf die Schliche kam ihr K.s Betreuer, Rechtsanwalt Marc Eichenherr, der auch als Zeuge im Prozess auftritt. „Als ich die Summen auf den Kontoauszügen sah, war mir klar, dass das nicht Frau K. gewesen sein konnte“, sagt er. „Ich habe sofort die Karten sperren lassen und Strafanzeige gestellt.“ Die Polizei wertete daraufhin die Aufnahmen der Überwachungskameras an den Tagen der Bargeld-Abholung aus. Auf den Bildern konnte A. aufgrund ihres auffälligen Hals-Tattoos schnell identifiziert werden.

Angeklagte entschuldigt sich mehrmals vor Gericht

Bis zur Gerichtsverhandlung wies die Alleinerziehende sämtliche Schuld von sich. „Ich hatte große Angst, ins Gefängnis zu müssen. Dann hätte mein Sohn keine Mutter mehr gehabt“, verliest die Verteidigerin. A. habe es nicht leicht gehabt im Leben: Mit 16 Jahren zog sie bei ihrer Tante aus, häufte in dieser Zeit allerdings eine Menge Schulden an und musste Privatinsolvenz anmelden. Diese ist inzwischen abgeschlossen.

An ihrem Beruf habe sie immer Freude gehabt, auch wenn die geringe Bezahlung sie oft in Geldnöte brachte. „Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. An einem Tag hat es dann Klick gemacht und ich habe mich gefragt: Was machst du hier eigentlich?“, sagt A. mit zitternder Stimme, ein paar Tränen sammeln sich in ihren Augen. Sie wolle 100 Euro im Monat an Frau K. zurückzahlen. Bisher sind laut Betreuer Eichenherr bereits 292 Euro überwiesen worden.

Hamburg: Das ist das Urteil des Landgerichtes

Verurteilt wurde die bisher nicht Vorbestrafte zu 90 Tagessätzen à 30 Euro sowie 15 Monate auf Bewährung. Zusätzlich muss A. jeden Monat 100 Euro an die Heimbewohnerin überweisen. „Diese Tat macht fassungslos“, erklärt der Richter in der Urteilsbegründung. „Sie haben die Schutzlosigkeit von Frau K. ausgenutzt, sich aber hier geständig gezeigt.“ Er hoffe, A. werde ihre Chance nutzen. „Sollten Sie wieder straffällig werden, werde ich nicht zögern, die Bewährung auszusetzen“, warnt der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.