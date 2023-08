Senator: Nur weil Köhlbrandbrücke „schön“ ist, erhalten wir sie nicht

Die Debatte über den Abriss der Köhlbrandbrücke geht weiter, nun hat sich auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) eingeschaltet – und gesagt, er hält wenig von der Idee, die Brücke als Fußgänger- oder Fahrradüberweg zu erhalten. Erst gestern hatte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank den rot-grünen Schlagabtausch in Sachen Köhlbrandbrücke kritisiert.

„Wenn die Brücke ihren Zweck nicht mehr erfüllt, ich diesen Zweck aber brauche, nennen wir das im Denkmalrecht ein überragendes Interesse, das den Eingriff in den Denkmalschutz rechtfertigt“, sagte Brosda in NDR-Interview. „Dann kann ich sie individuell noch so schön finden. Dann reicht Schönheit allein nicht aus.“

Brosda: „Schönheit allein reicht nicht aus“

Brosda reagierte damit auf einen Vorstoß von Hamburgs grünem Umweltsenator Jens Kerstan zum möglichen Erhalt der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke. Kerstan hatte damit bereits Kritik von SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf auf sich gezogen. Der sprach in einem NDR 90,3-Interview von einer „abstrusen Idee“ des Senators. Katharina Fegebank machte deutlich, was sie von dem Zwist zwischen Kerstan und Kienscherf hält und sagte deutlich: „Deshalb ist das in meinen Augen überhaupt nicht tauglich für einen Sommerloch-Schlagabtausch zwischen Personen, die überhaupt nicht miteinander am Tisch saßen.“

Die Wirtschaftsbehörde überarbeitet derzeit die Planungen für einen Ersatz der Köhlbrandbrücke, die große Bedeutung für den Verkehr im Hafen hat. Nachgedacht wird über einen Brückenneubau oder eine Tunnellösung. Grund für die neuen Überlegungen ist ein deutlicher Preisanstieg bei der Tunnelvariante, für die es bereits eine Festlegung gegeben hatte. Schwierigkeiten mit dem Bau-Untergrund führten aber zu erheblichen Kostensteigerungen. Aktuell wird mit 5,31 Milliarden Euro für einen Tunnel gerechnet. (alp/dpa)