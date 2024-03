Seltsamer Anblick in Hamburg: Huch, hat sich da etwa jemand verfahren?

Passanten im Bereich der Bleichenbücke blieben verblüfft stehen und konnten kaum glauben, was sie sahen, als sie hinunter in das Bleichenfleet blickten. Im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ wurde das Wasser abgelassen, und mitten im schlammigen Untergrund stand ein Fahrrad.

Die jährliche Aktion in Hamburg wird von der Stadtreinigung, ehrenamtlichen Organisationen und vielen freiwilligen Helfern durchgeführt. Dafür wird auch das Wasser in den Fleeten in der Altstadt abgelassen. Hier werden regelmäßig Gegenstände wie Einkaufswagen, Roller, Tresore, Straßenschilder und Fahrräder hineingeworfen.

Hamburg räumt auf – Wasser aus Kanälen gelassen

Als das Wasser abfloss, kam ein gut erhaltenes Damenrad zum Vorschein, das aufrecht im Schlamm stand. „Ich habe sofort nachgesehen, ob sich dort auch Personen befinden, denn es sah so aus, als wäre das Rad gerade erst dort abgestellt worden“, berichtet ein Passant. Tatsächlich handelt es sich aber nur um einen der vielen dort entsorgten Gegenstände, die von den Mitarbeitern der Stadtreinigung geborgen werden.