Seit Anfang September steht die Rolltreppe zur S-Bahn am Bahnhof Dammtor still, Fahrgäste müssen seitdem auf die Stufen ausweichen. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten: Die Deutsche Bahn kann noch nicht exakt abschätzen, wann sie diese Rolltreppe wieder reparieren kann – das Schild vor Ort sagt allerdings etwas anderes.

Alle, die am Bahnhof Dammtor aus den S-Bahnlinien S21, S31 oder S11 steigen, müssen wohl noch länger die Treppen nehmen. Am Samstag, 2. September, wurde eine Seite der Rolltreppe laut der Deutschen Bahn beschädigt. Es sei aber kein Vandalismus gewesen, so ein DB-Sprecher.

Bahnhof Dammtor: Rolltreppe seit Anfang September außer Betrieb

Laut dem Sprecher sind die Schäden an der Rolltreppe „umfangreich“ – er könne aber noch kein genaues Datum nennen, wann die Rolltreppe wieder instand gesetzt werden könne. „Denn nach wie vor haben auch die Herstellerfirmen mit Materialengpässen zu kämpfen“, sagt er der MOPO. „Unter anderem müssen Teile des beschädigten Antriebs ersetzt werden.“

Das Unternehmen bedauere die Situation für alle Reisenden. „Leider können wir die Rolltreppe aus Sicherheitsgründen auch nicht stillstehend zur Nutzung als Treppe freigeben, da es bei einer Belastung passieren könnte, dass die Stufenkette komplett von den Führungen rutscht“, erklärt der Sprecher weiter. „Hier geht es um den Schutz der Fahrgäste, sonst hätten wir das gern getan.“

Bahnhof Dammtor: Wie lang dauert die Reparatur der Rolltreppe?

Seit Mittwoch nennt ein kleines Schild vor Ort jetzt den 7. Oktober als voraussichtliches Wiedereröffnungs-Datum der Rolltreppe. Für Fahrgäste ist also Hoffnung in Sicht.

Allerdings: Im schlimmsten Fall könnte sich die Reparatur ähnlich hinziehen wie am Bahnhof Altona. Dort war eine der Rolltreppen fast ein halbes Jahr lang außer Betrieb. Immer wieder hing dort ein neuer Zettel mit einem neuen Datum, der eine Reparatur versprach. Auch hier ging es um Materialengpässe. Irgendwann wurde in Altona auf ein entsprechendes Datum auf dem Zettel verzichtet – seit Mai 2023 ist die Rolltreppe endlich wieder in Betrieb.