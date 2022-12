Der Tatort ist immer die Hamburger S-Bahn: Dieter M. (Name von der Redaktion geändert) schaut die fremde Frau vor sich an. Dann holt er seinen erigierten Penis aus der Hose und fängt an zu masturbieren. Dem Gericht liegen unzählige Fälle vor, Dieter M. wurde mehrfach verurteilt – zuletzt im August vergangenen Jahres. Doch er will nicht in den Knast – und geht in Berufung.

Ein Jahr und zwei Monate – so lautete im August 2021, am Ende des Prozesses, das Urteil gegen Dieter M. vor dem Amtsgericht Altona. Neun Fälle wurden ihm in diesem Prozess zur Last gelegt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Dieter M. gingen nach dem Urteil in Berufung – beide störten sich am Strafmaß. Am Dienstag begann die Berufungsverhandlung.

Hamburg: Exhibitionist belästigt seit Jahren Frauen in der S-Bahn