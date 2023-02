Dass die Mobilfunk-Abdeckung in Deutschland nicht die beste ist, haben wir wohl alle schon mal erfahren müssen. Derzeit auch viele Menschen im Hamburger Norden: Sowohl Telefonie als auch mobiles Internet sind für alle, die im o2-Netz surfen, gestört, teils gar nicht vorhanden – und das bereits seit Dezember. Der Grund: Ein Sendemast wurde abgebaut.

Seit Ende letzen Jahres wundern sich o2-Kunden aus Langenhorn über ein schlechtes Netz. Nun ist klar, woran es liegt: Die Telefonica AG, mit ihrer Marke „o2“ einer der drei größten Mobilfunkbetreiber Deutschlands, baute still und heimlich einen Sendemast ab. Grund dafür war die Kündigung durch den Grundstückseigentümer, wie o2 auf Anfrage der MOPO mitteilte.

Keine Verbesserung: o2-Netzstörung in Langenhorn dauert an

Da dieser Mobilfunkstandort mit zwei weiteren Basisstationen in der Umgebung verbunden war, fielen gleich drei Standorte in Langenhorn aus. Das Resultat: Telefonate brechen wegen fehlender Netzabdeckung ab. „Die Internetnutzung ist ebenfalls kaum möglich.“ berichtet MOPO-Leser Tobias Fischer aus Langenhorn.

Diese Erfahrung machen auch andere: Auf Nachbarschaftsportalen häufen sich die Beschwerden über das kaum noch vorhandene o2-Netz. Auch MOPO-Mitarbeiterin Britta Florack klagt über fehlendes Internet auf dem Handy im Homeoffice. Besonders stark betroffen ist wohl das Gebiet mit der Postleitzahl 22417.

Funkmast abgebaut: Langenhorner haben keinen Empfang mehr

Dabei sind mobile Daten, also der Internetzugang auf dem Smartphone, in der heutigen Zeit fast obligatorisch: Ob die HVV-Karte, die man online kauft, das Einloggen mit der Luca-App, sobald man ein Restaurant betritt oder das digitale Bezahlen des Moia-Fahrers: Für all das benötigt man mobiles Internet. Eine Voraussetzung, auf die sich die Langenhorner schon seit zwei Monaten nicht verlassen können. Ebenso fehlt ihnen die Möglichkeit, vom Handy aus zu telefonieren.

Auf Nachfrage der Kunden bei den Mobilfunkanbietern versprach man Verbesserungen der Netz-Qualität bis Mitte Januar. Die gibt es bis heute nicht. Auch auf Anfrage der MOPO konnte o2 keine genauen Angaben machen, wann sich die Situation verbessere. „Wir arbeiten daran, die gewohnte Mobilfunkversorgung für die Kunden schnellstmöglich wiederherzustellen.“

o2 ist als einer von drei Netzbetreibern in Deutschland Provider für eine Vielzahl von Mobilfunkanbietern wie sim.de, 1&1 oder blau. 2019 waren etwa 45,1 Millionen der 137 Millionen Mobilfunkverträge in Deutschland auf das o2-Netz angewiesen.

Update: Laut Telefonica soll die o2 Mobilfunkversorgung in HH-Langenhorn seit dem 17.02.2022 weitestgehend wiederhergestellt worden sein.