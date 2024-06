In Barcelona wird jetzt durchgegriffen: Wohnungen, die an Touristen statt Einheimische vermietet werden, gelten als wesentlicher Grund für die dortige Wohnungsnot. Die lukrativen Kurzzeit-Vermietung über „Air BnB“ und Co. an Besucher soll deshalb künftig unterbunden werden. Auch ein Weg für Hamburg? Neue Zahlen zeigen: Auch hier werden immer mehr Wohnungen dem Mietmarkt entnommen und für Touristen reserviert. Mittlerweile sind es schon über 10.000 Stück! Besonders ein Bezirk fällt dabei auf.