Seit Corona: Kaum Hygienekontrollen in Hamburgs Kliniken und Kitas

Staatliche Hygienekontrollen wurden seit dem Corona-Jahr 2020 in Kitas und Kliniken massiv heruntergefahren. Dabei sind diese an solchen Orten extrem wichtig.

Eine Kleine Anfrage des Abgeordneten André Trepoll (CDU) an den Senat ergab, dass seit 2020 staatliche Hygienekontrollen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kitas massiv heruntergefahren, teils sogar ausgesetzt wurden.

Dazu erklärt André Trepoll, Sprecher für Bezirke und Verfassung der CDU-Fraktion, dass jedes Jahr in Deutschland Tausende Patienten in Krankenhäusern an den Folgen einer Sepsis sterben würden. Umso wichtiger sei es daher, dass Hygienevorschriften insbesondere in Einrichtungen, in denen sich ältere oder kranke Menschen aufhalten, auch eingehalten werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Versteckte Kita-Kosten: Rot-Grün will klare Regeln schaffen

Vor allem die in den Jahren 2018 und 2019 festgestellten Mängel sind teils gravierend. Deshalb sei es auch umso alarmierender und gefährlicher, dass seit 2020 kaum noch entsprechende Kontrollen stattgefunden haben. „Der Senat muss hier dringend handeln und dafür sorgen, dass die vakanten Stellen in diesen Bereichen an allen Bezirksämtern umgehend nachbesetzt und die Überprüfungen endlich wieder regelmäßig durchgeführt werden!“, so Trepoll. (dpa/mp)