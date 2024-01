Es ist ein beispielloser Fall, der vor dem Hamburger Amtsgericht am Mittwochvormittag verhandelt wird. Der 34-jährige Manuel L. wurde von seiner Großmutter aufgezogen. Jetzt soll er sie getötet haben – auf ihren eigenen Wunsch. Ausgerechnet mit einer Überdosis Heroin. Dabei hat sie selbst schon vier Kinder an Drogen verloren. Vorher wollte sie noch eine Portion Gyros essen. Doch dazu kam es nicht – L. wachte zwei Tage später in einer Wohnung voller Blut auf, neben sich die tote Oma. Er sagt: „Es war nicht der richtige, aber ein guter Weg.“ Ist er schuldig? Am Ende des Prozesses sind sich Richter und Staatsanwalt einig – und es gibt eine Überraschung.

Es ist ein beispielloser Fall, der vor dem Hamburger Amtsgericht am Mittwochvormittag verhandelt wird. Der 34-jährige Manuel L. wurde von seiner Großmutter aufgezogen. Jetzt soll er sie getötet haben – auf ihren eigenen Wunsch. Ausgerechnet mit einer Überdosis Heroin. Dabei hat sie selbst schon vier Kinder an Drogen verloren. Vorher wollte sie noch eine Portion Gyros essen. Doch dazu kam es nicht – L. wachte zwei Tage später in einer Wohnung voller Blut auf, neben sich die tote Oma. Er sagt: „Es war nicht der richtige, aber ein guter Weg.“ Ist er schuldig? Am Ende des Prozesses sind sich Richter und Staatsanwalt einig – und es gibt eine Überraschung.

„Ich will nicht mehr“, habe die Oma am 14. Juli vergangenen Jahres zu ihm gesagt und 550 Euro auf den Tisch gelegt. Davon solle Manuel L. Heroin besorgen. Ihr Gesundheitszustand hatte sich immer weiter verschlechtert, die 72-Jährige litt unter anderem an einer chronischen Lungenerkrankung. „Sie konnte nix mehr“, beschreibt es Manuel L. immer wieder. Also ging er los, kaufte zehn Gramm Heroin und Beruhigungsmittel.

Er selbst war wegen einer Suchterkrankung in Substitutionstherapie, nahm täglich regelmäßig Methadon. Heroin habe er aber vor diesem Tag nie genommen. Seine Eltern waren beide drogenabhängig, seine Mutter habe mit 14 Jahren mit Heroin angefangen, sei früh gestorben, drei ihrer Geschwister auch. Der Vater sei heute noch drogenabhängig. Manuel L. wuchs bei seiner Großmutter auf und wohnte zuletzt auch wieder bei ihr, um sie zu pflegen.

„Dafür ist es jetzt zu spät“

Am 14. Juli legte L. das Heroin und die Beruhigungstabletten in der Wohnung seiner Großmutter auf den Tisch. „Teilen wir 50/50“, soll die Großmutter gescherzt haben. Auch Manuel L. hat zu diesem Zeitpunkt den Plan, sich selbst zu töten. Seine Oma war seine wichtigste Bezugsperson, sagte er im Prozess. Aber: Beide legten sich davor noch eine Nacht schlafen. Die Oma habe sich für den nächsten Tag noch einmal Gyros gewünscht.

Am nächsten Tag wollte sie, so L., selbst das nicht mehr. „Dafür ist jetzt zu spät.“ Dann nimmt sie von den Beruhigungstabletten. Er hilft ihr, einen Zugang in ihrem Arm zu legen, kocht ihr drei Gramm Heroin auf, zieht die Spritze auf. Sie selbst drückt das Heroin in ihren Körper. Als nur noch ein letzter Rest in der Spritze ist, hilft er ihr auch hier. Dann gerät er in Panik, so berichtet er es im Prozess.

„Es war nicht der richtige, aber ein guter Weg.“

Er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Nimmt Tabletten und das restliche Heroin. Danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Der Prozess zeigt, dass er Abschiedsbriefe schreibt und sich selbst schwere Verletzungen zufügt. Zwei Tage später wacht er in Boxershorts auf, in der Wohnung überall Blut, und wählt den Notruf. Die Großmutter ist da schon friedlich eingeschlafen, er hat am ganzen Körper klaffende Wunden. Und L. ist froh, noch am Leben zu sein.

Er wird verhaftet und sitzt bis Prozessbeginn in Untersuchungshaft. In der Zelle habe er lange nachgedacht. „Es war nicht der richtige, aber ein guter Weg.“ Seine Großmutter habe immer gesagt, sie wolle zuhause einschlafen. Nicht im Krankenhaus sterben und vor allem – mit ihrer chronischen Lungenkrankheit – nicht qualvoll ersticken.

Sachverständiger: Der Angeklagte ist schuldunfähig

Der psychiatrische Sachverständige in diesem Prozess ist sich sicher: Als er das Heroin kaufte, als er seiner Großmutter beim Suizid half, als er selbst versuchte, sich zu töten, war er schuldunfähig. Das bedeutet, dass er sein eigenes Handeln nicht mehr bestimmen konnte: Spätestens als die Oma das Geld auf den Tisch legte, mit dem L. Heroin kaufen sollte. Er war dann selbst akut suizidal. Die Ruhe nach dem Drogenkauf, das Warten auf den nächsten Tag, spreche nicht dagegen, sei sogar typisch dafür.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann tötet seine Frau – Warum er nur Bewährung bekommt

Staatsanwaltschaft und Verteidigung schließen sich dem Sachverständigen an. Manuel L. ist schuldunfähig, sie fordern beide Freispruch. Die Richterin sagt im Prozess, sein Fall sei ungewöhnlich. Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation wie er befunden hätten, stünden selten vor Gericht. Weil sie tot sind. „In neun von zehn Fällen hat ihr Suizidversuch geklappt.“ Das Gericht entscheidet: L. war schuldunfähig, er wird freigesprochen.

Manuel L. hat einen Wunsch: „Ich möchte einfach nur noch ein normales Leben.“