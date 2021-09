Seid ihr ready für das Live Escape Game im Herzen Hamburgs?

Der Hamburger Live Escape Room-Pionier bietet fünf verschiedene Escape Rooms sowie drei Outdoor-Touren im Herzen der Hansestadt an. Erlebt unvergessliche 60 Minuten und sichert euch dazu noch einen 10€ Coupon!

1 Team, 1 Raum und 1 Stunde Zeit – so einfach ist das Konzept hinter dem ganz besonderen Nervenkitzel erklärt. Mit bis zu 6 Personen pro Raum wird das Team von einer*m Spielleiter*in in die Regeln des Team-Spiels eingewiesen. Anschließend betritt das Team die neue Welt und die Zeit läuft runter. Nun sind ein kühles Köpfchen, Kombinationsgabe und vor allem gute Zusammenarbeit und Kommunikation gefragt, um Hinweise zu finden, Schlösser zu knacken und verborgene Geheimtüren zu öffnen. Schafft das Team es, innerhalb der Zeit dem Mafia-Paten das Handwerk zu legen, in letzter Sekunde die Bombe des verrückten Professors zu entschärfen oder die Menschheit vor dem Untergang zu retten? All das und noch viel mehr bieten die Raumkonzepte von TeamBreakout.

Spaß für alle – von Familien bis zum Junggesellenabschied!

Fast jeder kann ein Live Escape Game spielen. Die Räume sind ab 12 Jahre mit und ab 14 Jahre ohne Begleitung eines Erwachsenen empfohlen, wobei jüngere Kinder kostenlos mit in den Raum dürfen. Ob nun mit Freunden, Arbeitskollegen, als Junggesellenabschied oder mit der Schulklasse – jeder kommt hier voll auf seine Kosten! Das Teamerlebnis schweißt zusammen, weshalb auch viele Firmen mit ihren Arbeitsteams Live Escape Games lieben. Die Räume sind thematisch und vom Schwierigkeitsgrad her sehr unterschiedlich, sodass für jeden etwas dabei ist. Dazu lädt die benachbarte Mönckebergstraße zum Shoppen und das vielfältige gastronomische Angebot im selben Gebäude zum Verweilen ein.

Hier die fünf aufregenden Themen in der Übersicht:

„Casa Moretta“: Mafia-Fall in den 30er Jahren in Hamburg. Die Spieler müssen die kurze Abwesenheit der Familie Moretta nutzen, um die entscheidenden Hinweise gegen sie zu finden und sie endlich hinter Gitter zu bringen.

„Metall- & Pikrinsäure“ (Labor): Ein verrückter Professor will das Universitäts-Labor in die Luft jagen, um die Nutzung seiner Forschungsarbeiten zu verhindern. Das Team muss alle Geheimnisse um diese Person lüften und am Ende kühlen Kopf bei der Entschärfung der Bombe bewahren.

„Cabin in the Woods“ (empfohlen ab 16 Jahre): Der gruselige Raum ist nichts für schwache Nerven. Die Spieler finden sich nachts in einem Wald wieder und haben vermeintlich endlich einen Unterschlupf – eine kleine Hütte auf einer Lichtung – gefunden. Ob das wirklich die ersehnte Rettung vor der kalten Nacht ist?

„Das Rätsel der Illuminati“: Die Spieler befinden sich in den Gemächern des Vatikans, um dem merkwürdigen Tod des Papstes auf den Grund zu gehen. Handelt es sich um einen Mord durch die wieder auferstandenen Illuminati? Das Team muss es schnell herausfinden, bevor die Schweizergarde Wind von den Eindringlingen bekommt.

„2141 – Die Zukunft der Welt“: Die Zivilisation auf der Erde ist am Ende, der Planet unbewohnbar. Um die Menschheit zu retten, werden ausgesuchte Personen auf den Planeten Yavin geschickt, um eine Kolonie zu gründen. Dazu unterziehen sich die Probanden einem strengen Test. Das Team muss nun beweisen, dass es wert ist, mitzufliegen. Oder aber auf der untergehenden Erde bleiben…

Und wer lieber draußen ist und Sightseeing mit Schnitzeljagd und Escape Game kombinieren möchte, wird bei den drei Outdoor-Touren fündig (Kontakt siehe unten).

Habt Ihr Lust auf ein Abenteuer bekommen? So löst Ihr Euren Coupon ein:

www.teambreakout.de aufrufen und Abenteuer aussuchen.

Code MOPO21 (einlösbar bis zum 10.10. an allen Tagen außer für Buchungen an Samstagen)bei der Buchung im Warenkorb hinterlegen, um 10€ Rabatt zu erhalten. Alternativ telefonisch oder per E-Mail eine Buchung vereinbaren und Code durchgeben.

TeamBreakout wünscht Euch viel Spaß!