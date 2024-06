Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Elbkinder Kitas in Hamburg sind am Donnerstag auf die Straße gegangen, um für höhere Löhne zu demonstrieren. Die MOPO war vor Ort und hat dabei erschreckende Details zu hören bekommen. So kann sich eine der Mitarbeiterinnen offenbar nicht einmal mehr eine Avocado leisten.