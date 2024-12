5,9 Millionen Euro jährlich will Hamburg in Zukunft für Tierschutz ausgeben, so viel wie noch nie. Den größten Batzen der Rekordsumme bekommt der Hamburger Tierschutzverein HTV für die Aufnahme von gefundenen und sichergestellten Tieren. Der Verein hat knallhart verhandelt und die Stadt stand mit dem Rücken zur Wand – nun ist es in letzter Minute zu einer Einigung gekommen, die aber langfristig auch für den Tierschutzverein unerfreuliche Folgen haben kann.