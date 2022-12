Seit vergangenem Samstag dürfen laut den neuen Corona-Regeln des Senats nur noch Geimpfte, Genesene und Minderjährige in den Hamburger Schwimmbädern baden gehen. Diese 2G-Regelung erlaubt es den Einrichtungen, Kapazitätsgrenzen aufzuheben. Auch Vorabbuchungen im Internet sind nicht mehr nötig.

Endlich wieder spontan ins Schwimmbad gehen, ohne vorher ein Ticket zu buchen und ohne Abstandsregeln einhalten zu müssen: Dank 2G ist das seit dem Wochenende wieder möglich. Doch was zuerst klingt wie eine Entspannung, macht zahlreichen Badegästen Angst.

Diese Ankündigung auf den Social-Media-Kanälen der Betreibergesellschaft Bäderland führte jedoch nicht nur zu Freudensprüngen bei Badegästen. Das „Vollballern der Bäder“ habe „nichts mehr mit Pandemie-Eindämmung zu tun“, schreibt eine Nutzerin. „Ich glaube, da müsst ihr noch einmal an eurem Konzept arbeiten. Ansonsten nehmt ihr in Kauf, dass sich dadurch die Leute frei und munter anstecken und demnächst die Bäder vielleicht sogar wieder ganz geschlossen werden.“

So reagiert Bäderland in Hamburg auf die Vorwürfe

Jemand anders kommentiert: „Also, dass Ihr die Limitierung gerade jetzt aufhebt, finde ich sowas von bescheiden. Dann bitte 2G+. Ist doch sonst viel zu riskant…“ Das Bäderland schreibt daraufhin, man würde sich nur an die in Hamburg geltenden Regeln halten.

Das gleiche erklärt Pressesprecher Michael Dietel auch auf Anfrage der MOPO. Und er möchte die besorgten Badegäste beruhigen: „In den letzten eineinhalb Jahren gab es deutschlandweit kein Infektionsgeschehen in Schwimmbädern. Sie sind sehr sichere Orte“, so Dietel. „Die starken Lüftungsanlagen versorgen das gesamte Gebäude alle 3 Minuten komplett mit Frischluft. Da sie die Luft vertikal absaugen, können sich Aerosole gar nicht erst im Raum verbreiten, wenn beispielsweise jemand hustet. Das Chlor desinfiziert zudem das Wasser und alle Oberflächen, mit denen es in Kontakt kommt.“

Der Sprecher fügt hinzu, dass das erste Wochenende mit den neuen Regeln sehr ruhig gewesen sei. „In den meisten Bädern wurden die vormals geltenden Besucherlimits nicht mal erreicht.“ Zudem hätten sich die Gäste „überall sehr diszipliniert verhalten“ und es habe zahlreiche positive Rückmeldungen zu den neuen Abläufen gegeben, so Dietel.