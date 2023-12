Ann-Kathrin Bonz ist sauer und verzweifelt. Seit fast vier Wochen hat sich die Fußgänger-Unterführung vom alten Wandsbeker Bahnhof in Marienthal in einen regelrechten See verwandelt. Den Weg benutzen Hunderte Schüler der vier nahegelegenen Grundschulen und Gymnasien täglich – und müssen seitdem durch kniehohes Wasser waten. Es fühle sich einfach niemand zuständig, beklagt die 37-Jährige. Was ist da los?