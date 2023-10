Schwerer Arbeitsunfall: Mann verliert Bein, weil Kollege sich einen Spaß erlaubte

Ein Mann lässt seinen jüngeren Kollegen auf dem Gabelstapler mitfahren. Er will witzig sein, gibt plötzlich Gas und dreht sich mit dem Gefährt im Kreis, bis der 26-Jährige den Halt verliert und mit einem Bein unter das tonnenschwere Gerät gerät. Die Folge: Sein Unterschenkel muss amputiert werden. Jetzt wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Der folgenschwere Unfall geschah am 27. September vergangenen Jahres in einem Betrieb an der Straße Am Windhukkai im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Obwohl verboten, erlaubte der 43-jährige Gabelstaplerfahrer seinem heute 26-jährigen Kollegen die Mitfahrt auf dem Trittbrett. Laut Anklage trug der junge Mann einen Wassereimer, weshalb er sich mit nur einer Hand an dem Stapler festhielt.

Hamburg: Kollege verliert Bein bei Unfall – Gabelstapler-Fahrer vor Gericht

Dann soll der Fahrer plötzlich Gas gegeben und mit dem rund elf Tonnen schweren Gefährt mehrere Pirouetten gedreht haben – „zum Spaß“, wie es in der Anklage heißt. Der junge Mann verlor daraufhin den Halt. Wie die Hamburger Staatsanwaltschaft berichtet, rutschte er mit den Füßen vom Trittbrett und geriet mit dem linken Bein unter das Rad des Fahrzeugs. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass in der Folge der Unterschenkel des jungen Mannes amputiert werden musste.

Der Unfallverursacher muss sich am Freitag wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. (jek)