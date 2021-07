Schwerer Unfall in Hamburg-Neuenfelde: Bei Bauarbeiten ist am Mittag ein Mann von einem Hausdach zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der schwerverletzte Mann zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr.

Gegen 15 Uhr ereignete sich der tragische Vorfall bei Bauarbeiten am Dachstuhl eines Hauses in Hamburgs Südwesten. Wie die Polizei bestätigte, sei der Mann zehn Meter tief auf ein Vordach gestürzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, laut Polizei bestand zwischenzeitlich sogar Lebensgefahr.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Fachdienststelle für Arbeitsunfälle der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Das Unfallopfer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. (hb)