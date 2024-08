Schulstart in Hamburg – so viele Schüler wie noch nie

Sechs Wochen Sommerferien sind vorbei. Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler beginnt nun wieder der Unterricht. Einige können sich jedoch noch ein paar Tage länger ausruhen.

Nach sechs Wochen Sommerferien starten am Donnerstag zehntausende Kinder und Jugendliche ins neue Schuljahr. Insgesamt werden 272.970 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2024/25 erwartet – noch einmal 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie, wie es von der Schulbehörde in Hamburg hieß. Erstmals werden zudem mehr als eine Viertelmillion Kinder und Jugendliche – exakt 252.270 – eine staatliche Schule besuchen.

Mehr Stellen an Hamburgs Schulen

Mit der Schülerzahl an den 476 Schulen steigt auch der Bedarf an Lehrkräften um 303 auf insgesamt 15.911 Stellen. Davon entfallen den Angaben zufolge auf die Grundschulen 5341 Stellen (plus 76), auf die Sonderschulen 838 Stellen (plus 37), auf die Stadtteilschulen 5696 Stellen (plus 119) und auf die Gymnasien 4036 Stellen (plus 71). Zudem steige die Zahl der pädagogisch-therapeutischen Stellen um 90 auf 2386.

Wie in jedem Schuljahr haben Vorschüler und Erstklässler noch etwas länger frei. Sie starten ein paar Tage später in ihren ersten Schultag. Gleiches gilt für die Fünftklässler bei ihrem Wechsel von der Grund- in eine weiterführende Schule. Hamburgs Schulen trennen diese Jahrgänge absichtlich vom Rest, um sich ihnen uneingeschränkt widmen zu können und die Bedeutung des Tages für die Kinder zu unterstreichen. (dpa/mp)