Von einem selbstgebastelten Drucker im Studentenwohnheim zu Deals mit Nike, Louis Vuitton und Produktionen für Justin Bieber und Mario Götze: Cornelius Schmitt ist 29, kommt aus dem Hamburger Umland und hat vor, die Schuhindustrie zu revolutionieren. Und das alles mit 3D-Druck. Mittlerweile tragen Promis wie Klitschko oder Cro seine High-Tech-Sneaker, die sogar recyclebar sind, und dann will auch noch Kanye West in die der Firma einsteigen.

Mit Cap, Goldkette und verschmitztem Lächeln begrüßt Schmitt die MOPO-Redakteurin an einem regnerischen Morgen in seiner Firma Zellerfeld in Stellingen. An seinen Füßen trägt der Jung-Unternehmer das Produkt, für das er nach Hamburg kam und mit dem er das Schuhgeschäft verändern will: ein Schuh aus dem 3D-Drucker.

Ob Klitschko oder Post Malone: Alle wollen Zellerfeld-Schuhe