Der Schreck sitzt tief: Erstmals in Friedenszeiten steht die altehrwürdige Harburger Schützengilde von 1528 ohne Gildekönig (so heißen die Schützenkönige in Harburg) da! Kein Mitglied wollte am vergangenen Sonntag den Vogel abschießen. Vermutlich wird es auch in den kommenden Jahren keinen König in Harburg geben – was der Chef der Gilde überraschenderweise sogar ganz gut findet.