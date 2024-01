Die Straßen von Hamburg werden zum Schauplatz von Verbrechen, die an Szenen aus Hollywood-Blockbustern erinnern: Immer häufiger spielen Schusswaffen und Messer eine Rolle. Die jüngsten Vorfälle, bei denen auch Mitglieder von Drogenkartellen ihre Gegner kaltblütig in der Öffentlichkeit niederstreckten, fanden mitten in Hamburg statt. Die CDU verlangt dringend Maßnahmen.

Die Straßen Hamburgs werden zum Schauplatz von Verbrechen, die an Szenen aus Hollywood-Blockbustern erinnern: Immer häufiger spielen Schusswaffen und Messer eine Rolle. Die jüngsten Vorfälle, bei denen auch Mitglieder von Drogenkartellen ihre Gegner kaltblütig in der Öffentlichkeit niederstreckten, fanden mitten in Hamburg statt. Die CDU verlangt dringend Maßnahmen.

In den Stadtteilen Hohenfelde, Tonndorf und Borgfelde hat die Gewalt zuletzt ein neues Level erreicht. Eine Shisha-Bar wurde zum Ort einer mutmaßlichen Hinrichtung, ein Audi von Kugeln durchsiebt, ein 26-Jähriger auf offener Straße erschossen. Für diese Gewaltakte sind nach MOPO-Informationen Mitglieder eines Hamburger Drogenkartells verantwortlich, das sich als weit gefährlicher und organisierter erweist, als bisher angenommen.

Die Eskalation der Gewalt beschränkt sich jedoch nicht auf das Drogenmilieu. Die Statistiken zeigen einen alarmierenden Trend: In Hamburg ist die Zahl der Straftaten, bei denen Schusswaffen und Messer eingesetzt werden, deutlich gestiegen. Im Zeitraum von Januar bis September des vergangenen Jahres wurden in der Stadt 86 Mal Schusswaffen abgefeuert – ein Anstieg von fast 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor.

Hamburg: Straftaten mit Waffen nehmen zu

Der Einsatz von Messern nahm demnach im selben Zeitraum sogar um gut 19 Prozent auf 298 Fälle zu. Mit einer Pistole gedroht wurde laut Senat in 111 Fällen – was genau dem Vorjahresniveau entspricht. Bei den Bedrohungen mit Messern nahm die Zahl der Fälle mit 682 um mehr als elf Prozent zu.

Insbesondere der starke Zuwachs beim Einsatz von Schusswaffen und Messern sei alarmierend, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Er forderte unter anderem die Einrichtung weiterer Waffenverbotszonen, mehr Videoüberwachung und eine bessere Ausstattung der Polizei. „Innensenator Grote muss endlich handeln, um die Wildwest-Auswüchse auf unseren Straßen nachhaltig zu unterbinden.“

Ein Bundespolizist zeigt am Hauptbahnhof sichergestellte Messer. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Ein Bundespolizist zeigt am Hauptbahnhof sichergestellte Messer.

Der Senat verwies in seiner Antwort darauf, dass auf der Reeperbahn (St. Pauli) und am Hansaplatz in St. Georg bereits im Jahr 2007 Waffenverbotszonen eingerichtet wurden. Seit vergangenem Oktober gilt zudem ein Waffenverbot im und um den Hauptbahnhof. Zudem seien dort schon ein Jahr zuvor die Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität aufgestockt sowie Fußstreifen in der Innenstadt verstärkt worden.

Einsatz von Schusswaffen nimmt in drei Stadtteilen zu

„Die Polizei wertet die Entwicklung der Sicherheitslage in der Stadt kontinuierlich aus und passt ihre Maßnahmen und Konzepte fortlaufend an die aktuelle Lage an“, heißt es in der Senatsantwort. „In diese Bewertungen werden auch Ereignisse wie der Einsatz von Waffen bei der Begehung von Straftaten einbezogen.“

In den sieben Bezirken verlief die Entwicklung unterschiedlich: Während der Gebrauch von Schusswaffen in den Bezirken Eimsbüttel und Bergedorf deutlich zurückging, stieg er vor allem in Mitte, Nord und Harburg an. Insgesamt wurden in diesen drei Bezirken mehr als zwei Drittel aller Hamburger Fälle verzeichnet.

In Mitte wurde laut Senatsantwort im fraglichen Zeitraum 31 Mal eine Waffe abgefeuert – ein Zuwachs von 55 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In Nord war der Anstieg mit plus 160 Prozent noch größer, allerdings mit 13 Fällen auch auf deutlich niedrigerem Niveau. In Harburg registrierte die Polizei demnach 16 Mal einen Schusswaffeneinsatz – ein Plus von mehr als 23 Prozent.

Illegale Waffen oft nur „Beifang“ bei Festnahmen

Auch bei den mit Messern verübten Straftaten führt der Bezirk Mitte mit insgesamt 462 Fällen die Rangliste an: 292 Mal wurde dort den Angaben zufolge mit einem Messer gedroht, 134 mal wurde es eingesetzt.

In Hamburg und in Norddeutschland werden bei Einsätzen immer wieder illegale Waffen gefunden – zuletzt im November. Jan Reinecke, Landeschef beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), kritisierte damals, dass Waffen bislang meist als „Beifang“ bei Festnahmen und Hausdurchsuchungen aufgrund anderer Delikte festgestellt werden. Der Hamburger Kriminalpolizei fehle es an Ressourcen, den organisierten Waffenhandel effektiv und nachhaltig zu verfolgen.