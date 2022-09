34-Jähriger soll Bekanntem mehrmals in den Nacken geschossen haben

Er soll seinem Bekannten eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und geschossen haben. Am Montagvormittag muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.

Dem 34-jährigen Verdächtigen M. wird gefährliche Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der Anklage zufolge soll er seinem 50-jährigen Bekannten ein Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und unvermittelt geschossen haben. Als sich der Mann abwandte, soll er ihm fünf weitere Male in den Nacken geschossen und zwei Schläge auf den Hinterkopf versetzt haben, so die Anklage.

Mit Schreckschusspistole gegen Bekannten: 50-Jähriger verletzt

Der Vorfall passierte am Abend des 3. Juni in einem Lokal in der Gundermannstraße in Billstedt. Das Opfer erlitt eine blutende Verletzung an der Schläfe und eine Wunde an der Kopfhaut.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs brutalster Rocker-Krieg: Was wurde eigentlich aus den Mongols?

Die Beteiligten sollen sich seit Jahren kennen. Ein Streit soll zu dem Gewaltausbruch geführt haben. (ncd)