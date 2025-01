Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle rund um Hamburg

Wegen erneuten Schneefalls in der Hansestadt ist der Winterdienst der Stadtreinigung seit Sonntagmittag wieder im Volleinsatz. Trotzdem herrscht weiterhin Glättegefahr. Einigen Autofahrern wurde die am frühen Abend bereits zum Verhängnis.

Meteorologen warnten bereits vor drohendem Eisregen, unnötige Fahrten mit dem Auto sollten vermieden werden. Dennoch wagten sich einige mit ihren auf die Straßen. Auf der Möllner Landstraße direkt an der A24-Anschlusstelle Witzhave (Kreis Stormarn) verunglückte gegen 16.40 Uhr ein BMW, glücklicherweise aber nicht ernsthaft – es wurde niemand verletzt. Das System im Auto rief wohl selbst Hilfe. Bis der Abschlepper eintraf, dauerte es aber laut Polizeiangaben Stunden, da die Abschleppdienste am heutigen Abend so viel zu tun haben und selbst nur schwer vorankommen.

Das gleiche Problem gab es auch bei einem Unfall auf der Straße in Kollow in Richtung Gülzow gegen 16.13 Uhr. Hier kam eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und landete im Graben auf der Seite. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Straße war ganze drei Stunden gesperrt, weil die Beteiligten auf den Abschleppdienst warten mussten.

Schnee in Hamburg: Stadtreinigung streut die Straßen

Auf der A1 zwischen Barsbüttel und dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost geriet gegen 17.20 Uhr ein weißer Audi ins Schlittern und prallte gegen die Mittelplanke. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten und die Polizei konnte das Fahrzeug von der Autobahn schieben, auf der zu dem Zeitpunkt ohnehin nur im Schritttempo gefahren wurde.

Gekracht hat es auf den glatten Straßen am Sonntag auch in Horst (Kreis Steinburg). Ein Autofahrer (26) kam um kurz vor 18 Uhr auf der Straße Hinterm Holz in Richtung Kollmar rechts von der Straße ab. Er prallte erst gegen einen Zaun, dann gegen einen Straßenbaum. Der Polizei sagte er laut eines Reporters vor Ort, dass er mit „unangepasster Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen sei. Bei dem Aufprall zog er sich leichte Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto erlitt einen Totalschaden.

Das Auto des 26-Jährigen wurde vollständig zerstört. Florian Sprenger Das Auto des 26-Jährigen wurde vollständig zerstört.

Nicht nur die Abschleppdienste und Einsatzkräfte, auch die Stadtreinigung war am Sonntag im Großeinsatz. Seit Sonntag 13 Uhr räumen und streuen 725 Einsatzkräfte mit etwa 360 Fahrzeugen unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Bushaltestellen und Zebrastreifen. Anwohner sind den Angaben selbst für das Räumen und Streuen von Gehwegen zuständig, falls diese nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen.

In der Nacht zu Montag kann es laut Deutschem Wetterdienst noch immer glatt auf den Straßen sein. Tagsüber wird es dann matschig auf den Straßen: bis zu 12 Grad warm könnte es werden. Am Dienstag erwarten die Meteorologen wieder kältere Werte, auch Schnee ist dann wieder möglich. (dpa/mp)