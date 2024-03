Beim Stichwort „rechtsextremes Geheimtreffen” denkt inzwischen jeder sofort an Potsdam und an die Deportationsfantasien von Martin Sellner. In Hamburg versucht aktuell die „Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V.“ (SWG), die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ein Treffen zu organisieren. Der Veranstaltungsort wurde geheimgehalten. Aber die MOPO hat erfahren, wo das Treffen stattfinden sollte.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen will, soll eine E-Mail schreiben, dann wird ihm kurz vor der Veranstaltung mitgeteilt, wohin er kommen soll. So heißt es in der Einladung, die der MOPO vorliegt. Seit das Landesamt für Verfassungsschutz den Verein SWG im Juni 2023 zum Beobachtungsobjekt erklärt und ihn als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung” eingestuft hat, sind die Drahtzieher vorsichtig geworden.

Seit vergangenem Sommer stuft der Verfassungsschutz die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft (SWG) als gesichert rechtsextremistisch ein.

Insider hatten aber sofort einen Verdacht, denn es ist bekannt, dass die SWG eine auffällige Präferenz für ein Restaurant in Wilhelmsburg hat: Schon mehrfach wurden Veranstaltungen im dortigen „Kupferkrug” durchgeführt. Die letzte fand am 18. April 2023 statt. Mehrere Dutzend Personen lauschten im extra mit „SWG” gekennzeichneten Hinterzimmer Ausführungen des Geschichtsrevisionisten Walter Post zur „Lage in der Ukraine“. 2022 sollte eine größere Veranstaltung der SWG, ein sogenannter „Seminartag”, im „Kupferkrug“ stattfinden. Erst aufgrund der Intervention des Hamburger Bündnisses gegen Rechts beim Restaurant wurde das Seminar abgesagt.

Chef vom „Kupferkrug“ behauptet, er habe nicht gewusst, wer den Saal angemietet hat

Ob auch diesmal der „Kupferkrug” der Veranstaltungsort ist? Die MOPO hat angerufen und nachgefragt. Das Ergebnis: Treffer und versenkt. „Kupferkrug”-Chef Oliver Riege behauptete gegenüber der MOPO allerdings, er habe nicht gewusst, dass schon wieder „diese Leute” dahintersteckten. „Den Saal hat ein Mann namens Venegas bei mir gemietet. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist.”

Oliver Riege, Chef des Restaurants „Kupferkrug", hat versprochen, seinen Saal nicht der rechtsextremistischen SWG zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit hat sich der Verein schon häufiger in seinem Lokal getroffen.

Miguel Venegas heißt der Mann mit ganzem Namen. Er ist sogenannter „Regioleiter” der SWG und außerdem Politiker der AfD in Harburg. Nun wird die Geheimveranstaltung verschoben oder ganz abgesagt werden müssen – denn „Kupferkrug“-Wirt Riege sagte im Gespräch mit der MOPO zu, die Buchung zu stornieren.

Verschwörungsideologe Thorsten Schulte wollte sein neues Buch vorstellen

Laut Verfassungsschutz gibt es eindeutige Erkenntnisse, dass von der SWG Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung ausgehen. „Darunter sind antisemitische Chiffren und die Wiedergabe russischer Propagandanarrative zum völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine”, so das Landesamt für Verfassungsschutz.

Geplant war für Donnerstag übrigens ein Vortrag des Verschwörungsideologen Thorsten Schulte. Der ehemalige Investment-Banker der HSH-Nordbank schreibt geschichtsrevisionistische Bücher. Sein neues Werk wollte er bei dem Treffen vorstellen. Es trägt den Titel „Die große Täuschung: John F. Kennedys Warnung & die Bedrohung unserer Freiheit”. Schulte erzählt darin von einer großen Weltverschwörung und deutet an, genau zu wissen, wer hinter der Ermordung des US-Präsidenten 1963 wirklich steckte … Schulte – früher mal in der CDU – soll heute der AfD äußerst nahe stehen.