Wieder Zoff in Hamburg-Nord: Nach dem Streit um den Betrieb eines Cafés im Stavenhagenhaus stellen sich SPD, CDU, FDP und Volt – die derzeit in Koalitionsgesprächen sind – gegen ein weiteres Lieblingsprojekt der Grünen. Rund 700 Wohnungen sollen in Langenhorn auf der Fläche des Landschaftsschutzgebiets Diekmoor entstehen. Die Grünen, die aktuell die Bezirksamtsleitung stellen, zeigten sich schockiert und sprechen von „billigem Populismus”.