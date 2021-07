Schon wieder?: Mysteriöser Monolith ist zurück in Harburg

Schon wieder ist ein mysteriöser Monolith in Hamburg aufgetaucht. Nun soll sich die Harburger Schützengilde um die Stele mit unbekanntem Ursprung kümmern.

Ganz in der Nähe des im Dezember gefundenen Monolithen ist am Abend in Harburg erneut eine solche graue Säule aufgetaucht, vor dem Haus der Harburger Schützengilde. Dieses Mal lag auch ein Bekennerschreiben bei, indem die Schützengilde aufgefordert wird, den Monolithen fortan zu schützen.

Monolith in Hamburg: Harburger Schützengilde soll die Säule beschützen

„Darum fordern wir die Harburger Schützengilde Ihrer Pflicht, dem Schutze Harburgs, seiner Bürger und Insignien nachzukommen und dieses Denkmal an die Herausforderungen des Jahres 2020 vor Vandalismus und Zerstörung zu bewahren. Wo sich vor 111 Jahren versprochen wurde, Traditionen und Insignien der Stadt Harburg zu schützen, möge sich genau heute zur Bewahrung dieser Kuriosität verpflichtet werden“, heißt es in dem Schreiben.

Zuletzt hatte die Polizei den Monolithen, der in der Parkanlage Schwarzenberg aufgetaucht war, aus Sicherheitsgründen umgekippt. Weltweit waren immer wieder an unterschiedlichsten Stellen Monolithen gefunden worden – wer die Säulen aufgestellt hat und warum bleibt aber unklar.

Ursprung unbekannt: Wer platziert die mysteriösen Monolithen?

Für die graue Säule in Harburg haben sich der oder die Verantwortlichen jedenfalls ein paar ganz besondere Beschützer ausgesucht. Passend zum Tag der heiligen drei Könige am 6. Januar wurde auf dem Bekennerschreiben ein Barcode angebracht, der auf die drei Gildekönige der Schützengilde hinweist und diese somit symbolisch in die Pflicht nehmen soll, den Monolithen zu schützen.

Das könnte Sie auch interessieren:Plötzlich da, jetzt wieder weg Rätselhafter Wüsten-Monolith ist spurlos verschwunden

Dem neuen Harburger Monolithen kann aber trotzdem kein Besitzer zugeordnet werden. Das Bekennerschreiben wurde lediglich mit „Wir sind nicht von Netflix“ unterzeichnet, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, dass es sich bei der Aktion um Werbung für eine neue Serie handeln könnte.

Ob es sich bei dem mysteriösen Monolithen also doch um einen Alien-Gruß aus dem All handelt? Vermutlich nicht. Dennoch bleibt der Ursprung rätselhaft. (hb)