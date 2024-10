Wichtige Konferenz in Hamburg: Scholz spricht von „Vertrauen“ – Botschaft an Israel

Die Vereinten Nationen haben sich beim Thema Nachhaltigkeit 17 Ziele vorgenommen. Wie diese besser umgesetzt werden könnten, beraten in Hamburg rund 1600 Vertreter aus mehr als 100 Staaten.

Zwei Tage dauert die Hamburg Sustainability Conference (HSC). Sie leiste „einen wichtigen Beitrag dafür, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, weil sie Allianzen zwischen Staaten und Allianzen der Wirtschafts-, Zivilgesellschaft und Wissenschaft ermöglicht“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffnung im Rathaus.

Hamburg: Scholz auf Nachhaltigkeits-Konferenz HSC

Es sei gut, dass sich die HSC als mehrjährigen Prozess verstehe. „Das gegenseitige Vertrauen der Weltgemeinschaft wieder zu stärken und zugleich zu zeigen, mit starken internationalen Partnern können globale Herausforderungen gemeistert werden – das ist das Ziel dieser Konferenz“, sagte Scholz. Die HSC, zu der mehrere Staats- und Regierungschefs vor allem aus dem Globalen Süden angereist sind, könnte nach den Vorstellungen der Veranstalter einmal das Pendant zur Münchner Sicherheitskonferenz im Bereich Nachhaltigkeit werden.

Scholz fordert Waffenstillstand in Nahost

Am Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel verlangt der Kanzler außerdem einen Waffenstillstand im Nahen Osten: „Liebe Freunde in Israel, wir fühlen mit Euch (…), wir stehen an Eurer Seite“, betonte der SPD-Politiker. Gleichzeitig benannte er auch das Leid der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen nach einem Jahr Krieg. „Die tägliche Erfahrung von Gewalt und Hunger ist keine Grundlage, aus der Gutes erwachsen kann“, mahnte er. Menschen brauchten Hoffnung, Perspektiven.

„Deshalb setzt sich die Bundesregierung für einen Waffenstillstand ein, für eine Befreiung der Geiseln, für einen politischen Prozess, auch wenn der heute ferner liegt denn je“, sagte Scholz. Für ihn könne am Ende nur eine Zweistaatenlösung stehen, bei der „Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden miteinander leben können“. Das funktioniere aber nur, wenn ein Flächenbrand in der Region verhindert werde. Die Hisbollah im Libanon und der Iran müssten ihre Angriffe einstellen, forderte Scholz.

Im Zentrum der ersten HSC stehen nach Angaben der Veranstalter unter anderem Antworten auf Fragen zu einer klimaneutralen Schifffahrt, zu einer nachhaltigen Batterieproduktion und einer ebensolchen Finanzarchitektur. Vor allem wegen der Finanzfragen ist auch der Präsident der Weltbank, Ajay Banga, nach Hamburg gekommen.

Auch gehe es um das enorme Potenzial der Privatwirtschaft und zivilgesellschaftlicher Akteure für eine nachhaltige Entwicklung. Initiatoren der HSC sind neben dem Bundesentwicklungsministerium das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP), der Hamburger Senat und die Michael Otto Stiftung. (dpa/mp)