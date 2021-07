Schoko-Glück: Star-Architekt gewinnt Hamburgs größtes Osterei

Neustadt –

Ei, ei, schau an! Stararchitekt Hadi Teherani gewinnt Hamburgs größtes Osterei, einen zehn Kilo schweren, ovalen Traum aus Schokolade. Der gebürtige Iraner hat unter anderem die Gebäude „Tanzenden Türme“ und die „Europa Passage“ mitentworfen. Am Donnerstag holte der Architekt seinen Gewinn an der Dammtorstraße im italienischen Restaurant „Favoloso“ ab.

Teherani hatte sich an einem Gewinnspiel des Restaurants beteiligt. Aufgabe war es, ein Foto mit dem gigantischen Schoko-Ei, das sich im Schaufenster des Lokals befand, zu schießen und es bei Instagram hochzuladen. Das Bild mit den meisten Likes gewann. Teheranis schokoladiges Selfie erzielt rund 5400 Gefällt-mir-Klicks und macht somit das Rennen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Architekt Teherani mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Hamburgs Stararchitekt teilt den schokoladigen Gewinn

Am Gründonnerstag holte der Stararchitekt seinen Gewinn ab und brachte ihn in sein Büro. Dort griff er selbst zum Hammer und zerlegte den Schokoladenhohlkörper mundgerecht in kleine Stücke. Anschließend spendierte Hadi Teherani seinen Mitarbeitern und dem „Favoloso“-Geschäftsführer Alexander Nava die leckere Vollmilchschokolade. (sd)