Wie wäre ein Leben ohne Schaukeln? Möglich, aber weniger schwungvoll. Wie gut, dass es in Hamburg auch für Erwachsene viele Möglichkeiten zum „In-die-Luft-Gehen“ gibt. Hoch hinaus oder nur abhängen, ganz nach Belieben. Wir haben sechs Schaukeln getestet und für großartig befunden. Lesen Sie alle Empfehlungen mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Wie wäre ein Leben ohne Schaukeln? Möglich, aber weniger schwungvoll. Wie gut, dass es in Hamburg auch für Erwachsene viele Möglichkeiten zum „In-die-Luft-Gehen“ gibt. Hoch hinaus oder nur abhängen, ganz nach Belieben. Wir haben sechs Schaukeln getestet und für großartig befunden.

Schwerelos im Lohsepark

Die hohen Schaukeln am Lohsepark in der Hafencity sind was für Schaukelprofis. Es sei denn, man nimmt jemanden mit, der ordentlich Anschwung gibt. Hat man den richtigen Schwung geschafft: Herrlich. Der Blick fällt – je nach Schaukelrichtung – auf den Lohsepark mit seinen rund 500 größtenteils heimischen Bäumen, den Gedenkort Hannoverscher Bahnhof, dem man nach der Schaukelei einen Besuch abstatten sollte, oder das „Spiegel“-Haus. An anderen Schaukel-Orten ist die Aussicht noch beeindruckender, doch dieser kleine Schwerelos-Moment am obersten Punkt der Schaukel ist hier vielleicht der Beste.

Auch für große Schwünge geeignet: die Schaukeln im Lohsepark/Hafencity. Anke Geffers Auch für große Schwünge geeignet: die Schaukeln im Lohsepark/Hafencity.

Himmelwärts im Hafen

Drei Schaukeln warten im Baakenpark in der Hafencity auf Müßiggänger – direkt neben dem Himmelsberg. Sanft hin- und herschwingen und das apart geschwungene Großmarkgebäude ansehen. Ein Vergnügen mit Ablaufdatum, denn die Hafencity wächst und die neuen Häuser an der Versmannstraße schieben sich zwischen Schaukel und Großmarkt. Nicht so schlimm, den Großmarkt kann man sich auch vom 14 Meter hohen Himmelsberg ansehen.

Hoch hinaus mit Großmarktblick: Schaukeln im Baakenpark Ilka Kreutzträger Hoch hinaus mit Großmarktblick: Schaukeln im Baakenpark

Weitblick im Westen

Die schönste Schaukel im Hamburger Westen steht am Bismarckstein und punktet mit einem einzigartigen Panorama. Schwung geben, schweben – und alles mit Elbblick. Danach noch ein Spaziergang durchs Blankeneser Treppenviertel, perfekt.

Gemeinsam im Elbpark

Zu Corona-Zeiten boten die Reifen-Schaukeln im weitläufigen Entenwerder Elbpark ein trauriges Bild. Wie sie da mit Flatterband gefesselt vor sich hin hingen. Das ist zum Glück passé und in dem Park an den Elbbrücken in Rothenburgort darf längst wieder geschaukelt werden – und sollte es auch, denn hier kann man mit mehreren gleichzeitig auf den Schaukeln aus Autoreifen schwingen, die im Kreis hängen.

Das könnte Sie auch interessieren: Von diesen elf Orten haben Sie Hamburg noch nie gesehen

Abheben am Rüschpark

Diese Schaukel ist am besten mit dem Rad zu erreichen – und ein lohnenswertes Familien-Ausflugsziel. Das 9-Euro-Ticket nutzen, um mit der Fähre nach Finkenwerder überzusetzen – oder zum Rüschpark. Auf dem Spielplatz am Rüschpark steht sie, die hoch aufschwingende Doppelschaukel mit Blick auf ein blau-weiß geringeltes Windrädchen. Hier kann man beim Blick auf Himmel und Bäume gut entspannen.

Vielfalt in Borgfelde

Schaukelbank oder konventioneller Einsitzer, Kinderschaukel oder Reifennetz – Besucher der Geestschaukel am Grünzug in Borgfelde haben die Qual der Wahl. Einfach alles ausprobieren oder wiederkommen. Am besten mit dem Rad durch den Lohmühlenpark und weiter auf er Veloroute …

Die Auswahl ist groß: Geestschaukel in Borgfelde. Anke Geffers Die Auswahl ist groß: Geestschaukel in Borgfelde.

Schwungvoll an der Alster

Vorn die Alster mit Segel- und Ruderbooten, am Horizont die Hamburg-Silhouette —die Schaukeln am Alsterufer nahe der Alsterperle bieten den allerbesten Rundumblick. Immer wieder ein luftiges und aussichtsreiches Vergnügen!