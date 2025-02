Eine Bowl mit „Macaroni and cheese“, Krautsalat und Hähnchenschnitzel: Ein Fastfood-Trend erobert Hamburg. Neben der „Schnitzery“ in Eimsbüttel hat nun auch das „Schnitzerella“ in Ottensen eröffnet. Und es ist ein regelrechter Kleinkrieg zwischen den Imbiss-Konkurrenten entbrannt. Es geht um fast tägliche Provokationen bei Social Media. Die MOPO hat mit beiden Betreibern gesprochen: „Ja, wir haben Beef!“