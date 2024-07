Schnellere Anbindung an die City: Zwei neue Bushaltestellen in Altona

Gute Nachrichten für Blankenese: Im Umfeld der Schenefelder Landstraße sollen zwei neue Bushaltestellen entstehen, um die Verkehrsanbindung für Anwohner und Schüler der Stadtteilschule zu verbessern. Zunächst kommt es dafür aber zu einer Vollsperrung.

Die neuen Bushaltestellen entstehen südlich der Einmündung Frahmstraße und sollen zum 1. Oktober in Betrieb gehen. Das ist auch ein Vorteil für die mehr als 1100 Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Blankenese, die sich in der Nähe der neuen Bushaltestellen befindet, wie das Bezirksamt Altona in einer Mitteilung schreibt.

Zwei neue Bushaltestellen geplant

Doch das sind nicht die einzigen geplanten Bauarbeiten: Auch eine Fußgänger-Ampel wird über der Schenefelder Landstraße eingerichtet. Dazu wird die Deckschicht der Schenefelder Landstraße saniert und es werden Arbeiten an der Bushaltestelle Grotefendweg verrichtet. Parallel dazu wird Stromnetz Hamburg Leitungsarbeiten in der Fahrbahn der Schenefelder Landstraße nördlich der Kreuzung Elbchaussee/Schenefelder Landstraße durchführen.

Vollsperrung der Schenefelder Landstraße ab 18. Juli

Vom 15. bis 17. Juli werden dafür zunächst vorbereitende Arbeiten durchgeführt. In dieser Zeit müssen sich Anwohner lediglich auf Halteverbotszonen einstellen. Ab 18. Juli heißt es dann aber: Vollsperrung! Die Hauptbaumaßnahmen könnten aufgrund der Breite des Straßenraums nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, so das Bezirksamt. Auch der Einmündungsbereich Frahmstraße ist von der Sperrung betroffen.

Für Radfahrende ist eine beschilderte Umleitung über die Simrockstraße und Frahmstraße eingerichtet. Die Buslinien 1, 22 und 601 werden in der Zeit über die Manteuffelstraße zur Winkelmannstraße und dann zum Bockhorst umgeleitet. Hierfür werden die Kronprinzenstraße und die Tietzestraße kurzzeitig wieder als unechte Einbahnstraßen eingerichtet. Die Dauer der Vollsperrung soll auf die Hamburger Sommerferien beschränkt werden. (mp)