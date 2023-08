Schnell zum Hafen! Luxus-Segelschiff macht in Hamburg fest

Früher als geplant machte heute in den frühen Morgenstunden das Luxus-Segelschiff „Sea Cloud Spirit“ im Hamburger Hafen fest. Wer den Dreimaster sehen will, muss sich aber beeilen: Um 18 Uhr läuft der Windjammer wieder aus.

Am frühen Montagmorgen lief das Segelschiff „Sea Cloud Spirit“ für eine kurze Stippvisite in den Hamburger Hafen ein. Der Windjammer kam sogar früher an als geplant, statt der angekündigten 7 Uhr machte das Schiff bereits um etwa 5 Uhr in der Früh an der Überseebrücke beim Museumsschiff „Cap San Diego“ fest.

Ein klassischer Dreimaster als Kreuzfahrtschiff

Der Entwurf für das Schiff stammt vom Ingenieur und Schiffbauarchitekten Iñigo Echenique – und hat es in sich: Die „Sea Cloud Spirit“ – 2021 in Palma de Mallorca getauft – ist ein Dreimast-Vollschiff mit 28 Segeln, der Großmast ragt rund 58 Meter über die Wasserlinie. Einschließlich Bugspriet ist das luxuriöse Segelschiff satte 138 Meter lang. Der Windjammer wird zur Kreuzfahrt genutzt und bietet Platz für bis zu 136 Passagiere in 69 Kabinen.

Nachdem das Kreuzfahrtschiff zuvor vor Sylt Halt gemacht hatte, wird es voraussichtlich gegen 18 Uhr am Montagabend nach Antwerpen aufbrechen und anschließend über die Atlantikküste in Richtung Mittelmeer segeln, wie ein Sprecher der Hamburger Reederei „Sea Cloud Cruises“ mitteilte.