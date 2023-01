Die Wetterdienste hatten es schon Tage zuvor angekündigt: Eine Schneefront ist am Donnerstag über Hamburg und Teile von Schleswig-Holstein gezogen. Bei der S-Bahn führte das morgendliche Schneetreiben zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Für die Hochbahn schien der Schnee hingegen kein Problem zu sein. Warum sind die S-Bahnen so witterungsanfällig? Die MOPO hat nachgefragt.

Die Wetterdienste hatten es schon Tage zuvor angekündigt: Eine Schneefront ist am Donnerstag über Hamburg und Teile von Schleswig-Holstein gezogen. Bei der S-Bahn führte das morgendliche Schneetreiben zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Für die Hochbahn schien der Schnee hingegen kein Problem zu sein. Warum sind die S-Bahnen so witterungsanfällig? Die MOPO hat nachgefragt.

Auf allen S-Bahn-Linien kam es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen, Fahrausfällen und Umleitungen. Viele Fahrgäste steckten verärgert auf dem Weg zur Arbeit fest. „Unglaublich. Jedes Jahr dasselbe Chaos und man lernt einfach nicht dazu“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Selbst 9 Euro pro Monat sind noch zu viel für das, was die S-Bahn anbietet“, schreibt ein anderer.

Wegen Schnee in Hamburg: Ausfälle bei der S-Bahn

„Der Hamburger Hauptbahnhof ist eingeschneit“, soll eine Durchsage im Zug gelautet haben. Auch die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft äußerte ihr Unverständnis über die Beeinträchtigungen.

„Wieso kann die Bahn nicht mehr fahren, wenn bei Temperaturen um null Grad etwas Schnee fällt?“, fragte die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Heike Sudmann, und forderte: „Die Bahn muss wieder in die Lage versetzt werden, wie früher auch bei Schnee und Eis fahren zu können!“

S-Bahn Hamburg: Schnee setzt sich fest

Warum war der plötzliche Wintereinbruch gerade für die S-Bahn ein solches Problem? „Der Schnee hatte sich an einigen Stellen in den Weichen festgesetzt“, sagt eine Sprecherin der S-Bahn auf MOPO-Anfrage.

Da die S-Bahn zu einem Großteil oberirdisch fahre, habe dies unter anderem im Bereich Altona zu Weichenstörungen geführt. Gegen Mittag löste sich der Schnee langsam und der Verkehr konnte wieder aufgenommen werden. Vereinzelt kam es allerdings noch zu Verzögerungen.

Schnee in Hamburg: Auch Fernzüge hatten Verspätung

In Tornesch (Kreis Pinneberg) ragte nach Angaben der Deutschen Bahn ein schneebedeckter Baum in den Gleisbereich. Mehrere Fern- und Regionalzüge zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Westerland auf Sylt fielen am Morgen ersatzlos aus. Auch andere Verbindungen von und nach Hamburg waren gestört.

Von den Schneefällen waren vor allem Hamburg und der Westen Schleswig-Holsteins betroffen, wie es vom Deutschen Wetterdienst hieß. Die Schneehöhen reichten von drei Zentimetern in Leck in Nordfriesland über sieben in Quickborn (Kreis Pinneberg) bis zu zehn Zentimetern am Hamburger Flughafen. Meteorologe Josef Kantuzer warnte vor Glätte in der Nacht zum Freitag. Der Schnee könnte dann noch nicht ganz weggetaut sein und das Tauwasser bei leichtem Frost bis minus zwei Grad überfrieren. Am Freitag werde es jedoch weitgehend trocken bleiben, es seien nur vereinzelt Schnee- oder Regenschauer im Norden möglich. (abu/dpa)