Winterdienst mit wichtiger Bitte – so ist die Lage auf Hamburgs Straßen

Die Sorge vor Glätte hat zumindest einige Hamburger schon die ganze Nacht über auf den Beinen gehalten: Die Stadtreinigung ist schon seit Stunden im Einsatz, um Hamburgs Straßen abzusichern – und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht, insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr.

Auf den wichtigsten Straßen und Radwegen wurde mit Salz und Kies gegen Glätte vorgesorgt, teilt die Stadtreinigung am frühen Freitagmorgen mit. Seit 1 Uhr nachts waren dafür rund 120 Einsatzkräfte und Fahrzeuge auf Hamburgs Straßen und Radwegen unterwegs.

Frost und Schnee am Wochenende in Hamburg

In Hamburg und Schleswig-Holstein besteht am Freitag und am Wochenende die Gefahr von Glätte durch Schnee und Dauerfrost – davor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Deshalb war der Winterdienst der Stadtreinigung bereits vorsorglich im Einsatz.

Am Morgen ist es zunächst bewölkt und es gibt gebietsweise Schnee und Eisregen bei Höchstwerten um den Gefrierpunk. Der DWD rechnete bis zum Nachmittag mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, bis Samstagfrüh stellenweise mit bis zu zehn Zentimetern bei Temperaturen bis -4 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es dann richtig bitterkalt: Die Quecksilbersäule sinkt ab auf bis zu 7 Grad Minus.

Winterdienst im Einsatz seit 1 Uhr – keine Glätte-Unfälle in der Nacht in Hamburg

Die Verkehrslage in Hamburg hat das am Freitagmorgen zunächst nicht beeinflusst. Es habe zunächst keine Glätteunfälle gegeben und der Schneefall sei noch nicht dramatisch, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Sprecher des Verkehrslagezentrums teilte mit, die Glätte habe zunächst keinen spürbaren Unterschied gemacht, Autofahrer kämen gut mit den winterlichen Verhältnissen zurecht. Da viele Arbeitnehmer freitags im Homeoffice seien, seien Hamburgs Straßen an diesem Wochentag sowieso weniger befahren.

In Hamburg werden ganze 316 Kilometer Radwege, 2650 Kilometer wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie die Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen (590 km) und 1600 Busbuchten von der Stadtreinigung bestreut. Nebenstraßen bestreut sie in der Regel nicht.

Abhängig vom weiteren Wetterverlauf werden weitere gut 600 Einsatzkräfte Gehwegstrecken ohne Anlieger:innen (655 km), 4300 Bushaltestellen und knapp 8400 Fußgängerüberwege Zebrastreifen streuen.

SRH: Anliger müssen Eis und Schnee auf Gehwegen bis 8.30 Uhr entfernen

Dennoch ist Vorsicht geboten: Insbesondere auf Brücken und Nebenstraßen kann es noch glatt sein.

Die SRH appelliert: „Schnee und Glätte auf Gehwegen müssen in Hamburg die Anlieger:innen entfernen (mindestens ein Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben sie Zeit bis 8.30 Uhr. Bei Schnee bis Ende des Schneefalls“. Auf Gehwegen seien nur abstumpfende Stoffe erlaubt. (idv/dpa)