Schmuddelwetter statt goldener Herbst: So wird das Wetter am Wochenende

Der Sommer hat sich lange gehalten, aber weicht nun doch dem typischen Hamburger Schietwetter. Na danke: Am Wochenende wird es schmuddelig.

Am heutigen Freitag kommt es zu stürmischen Böen aus Richtung Südwest an der Küste. Dazu kommt leichter Regen und ein größtenteils bedeckter Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen 16 bis 18 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad. Die Böen lassen bis Samstagmorgen nach.

Samstag regnet es vor allem, bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad begleitet von mäßigen Wind. In der Nacht auf Sonntag regnet es weiter, aber es lockert langsam auf. Am Sonntag verschwindet dann der Regen und die Sonne lässt sich zwischendurch blicken. Die Temperatur liegt bei 15 Grad. In der Nacht zieht sich dann der Himmel wieder zu. Montag wird es dann wieder regnerisch, dafür ein bisschen wärmer. Bis zu 19 Grad werden es in Hamburg. Geht doch! (pw)