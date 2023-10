Wer sich heute ein Haus in Hamburg kaufen will, der hat es leichter als jemand, der das vor Jahren gemacht hat. Das ergibt eine Erhebung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Aber kann das stimmen? Die Preise für Wohnungen und erst recht für Häuser sind in Hamburg doch in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Wie die Studie berechnet wurde und wieso das Thema Verzicht beim Hauskauf auch eine große Rolle spielt.